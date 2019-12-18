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منوعات

مين اللي أكل الجبنة؟.. رجل يفقد إحدى عينيه بحذاء جارته

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بسبب قطعة جبن؛ سيكمل رجل، بقية عمره، بـ"عين واحدة" فقط، فيما أفلت الزوجين من السجن رغم صدور حكم بحقهما، وذلك بعد أن اعتدت الزوجة على جارها بمساعدة الزوج.

بدأت القصة عندما تركت "ميشيل ثروب" قطعة من الجبن داخل "الثلاجة المشتركة" بالمجمع السكني الذي تعيش فيه مع زوجها، لتكتشف فيما بعد اختفاء الجبن من الثلاجة.

وبعد مراقبتها لجارهما في المجمع السكني والذي يدعى "بول رايدر" توصلت إلى أنه يقوم بتناول الجبن من الثلاجة.

ولم تتمالك السيدة نفسها، فسددت ضربات عنيفة على وجه الجار بكعب حذائها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

ولم تترك السيدة "ميشيل"، جارها إلا وهو غارق في دمائه، وشاركها زوجها الاعتداء على الرجل، ليفيق "رايدر" البالغ من العمر 62 عامًا وقد فقد إحدى عينه، وأصبح يرى بواحدة "أعور". 

وألقت الشرطة القبض على الزوجين، ووجهت لهما تهم الاعتداء على الجار، لتصدر المحكمة ضدهما حكما بالحبس 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ.
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