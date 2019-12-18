ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هددها بالحرق وتطاول على الذات الإلهية.. إماراتية تزج بزوجها في السجن

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
تصبح العلاقات الزوجية أشبه بمعركة شائكة عند حد معين، وتلك المرحلة يوجد فتيل قابل للاشتعال بين الزوجين، لينتهي بهما الأمر أمام المأذون أو أمام قاضٍ محكمة يبت في أمرهما. 

وصلت حجم الخلافات بين سيدة وزوجها إلى أبواب النيابة العامة بدولة الإمارات، حيث تقدمت الزوجة ببلاغ ضده؛ بسبب رسائل "الواتساب"، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية. 

وأقدمت السيدة على تلك الخطوة؛ بعد أن عانت من اعتداء الزوج عليها بالضرب والسب في منزلهما، ولم يكتف بذلك؛ ولكن حوَّل تطبيق المراسلات "واتساب" أيضًا، إلى منصة لصراعهم الدائم. 

ولم يكتف الزوج بـ سبها هي، بل وصل به الأمر أن يرسل لها رسائل سب وتطاول على الذات الإلهية.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها، بعث إليها رسائل تهديد بحرقها وذبح أشقائها؛ لتبحث النيابة العامة وتحقق في القضية المقدمة بحقه.
Advertisements

ترشيحاتنا

أهلي جدة يوافق على مطالب جديدة لـ جروس .. اعرف التفاصيل

ماشية على قشر موز.. عاملة في مطعم تلفت نظر الزبائن بتلك الطريقة | فيديو

خلال عيد ميلادها .. أول ظهور لـ كريمان في سن الشيخوخة

دعاء الشفاء للمريض .. آيات للتداوي وحكم العلاج بالقرآن

احمي نفسك.. 3 مشروبات تخلصك من سموم الجسم فى دقائق

إلهام شاهين بصحبة يسرا وخالد الصاوي وجمال العدل.. شاهد

AdvertisementS

عملية جراحية.. هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة بعد زواجها من أحمد فهمي.. فيديو

أخبار نادي الزمالك.. مفاجأة مدوية في عقد عواد.. و16 رسالة نارية من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك

بعد تسريب عقود اللاعبين.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور في الزمالك

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

في عيد ميلادها .. تعرف على أزواج منى جبر وسر ارتدائها الحجاب

الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

أخبار النادي الأهلي .. إصابة رمضان صبحي وصفقة ضم القاطرة النيجيرية ايليكي

رفضت ملايين.. حسن يوسف يكشف عن سبب امتناع شمس البارودي عن الفضائيات | فيديو

حتحوت عن فيديو مرتضى منصور: نادي الزمالك وجماهيره أكثر المتضررين.. وحلاَّن فقط للأزمة | فيديو

بـ 7 كلمات مؤثرة| تركي آل الشيخ يعلق على هزيمة الهلال السعودي من فلامنجو

أخبار الرياضة.. تسريب عقد محمد عواد مع الزمالك.. وفاة شقيقة مرتضى منصور

هاني حتحوت يكشف: غياب 4 نجوم من الأهلي عن مباراة الإسماعيلي غدًا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح