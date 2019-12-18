هددها بالحرق وتطاول على الذات الإلهية.. إماراتية تزج بزوجها في السجن

تصبح العلاقات الزوجية أشبه بمعركة شائكة عند حد معين، وتلك المرحلة يوجد فتيل قابل للاشتعال بين الزوجين، لينتهي بهما الأمر أمام المأذون أو أمام قاضٍ محكمة يبت في أمرهما.





وصلت حجم الخلافات بين سيدة وزوجها إلى أبواب النيابة العامة بدولة الإمارات، حيث تقدمت الزوجة ببلاغ ضده؛ بسبب رسائل "الواتساب"، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.





وأقدمت السيدة على تلك الخطوة؛ بعد أن عانت من اعتداء الزوج عليها بالضرب والسب في منزلهما، ولم يكتف بذلك؛ ولكن حوَّل تطبيق المراسلات "واتساب" أيضًا، إلى منصة لصراعهم الدائم.





ولم يكتف الزوج بـ سبها هي، بل وصل به الأمر أن يرسل لها رسائل سب وتطاول على الذات الإلهية.



