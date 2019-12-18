رغم الهزيمة.. إشادة كبير للهلال السعودي في كأس العالم للأندية

أكد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، أن خسارة فريقه الأول لكرة القدم، أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي المونديال، لا تحجب الأداء الذي قدمه الفريق في أكبر المحافل الدولية، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حاسبه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير".
وفقد الهلال فرصة التأهل إلى نهائي المونديال، بعد خسارته أمام الفريق البرازيلي 3-1، في نصف نهائي البطولة، فيما ينتظر الخاسر من ليفربول ومونتيري اليوم الأربعاء ، لمواجهته في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة
وكتب ابن نافل: "حظا أوفر لأبطالنا وجماهيرنا الغالية.. فقدان فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لا يحجب الأداء الذي قدمه ممثل الوطن وآسيا الهلال في أكبر المحافل الدولية.. والقادم أجمل -بإذن الله- بدعم جماهيرنا ووقفتهم الدائمة".