مانشيني يحاضر المدربين السعوديين في الرياض

ينظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة ،الجمعة المقبل ، محاضرة للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في رياضة كرة القدم، في مدينة الرياض.



ويعد مانشيني، المولود في مقاطعة أنكونا، 1964، أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أندية أوروبية عريقة أبرزها لاتسيو وفورنتينا وانتر ميلان في ايطاليا ومانشستر سيتي في انجلترا وعدد من التجارب الكبيرة في مسيرته التدريبية قبل أن يستقر مدربًا للمنتخب الإيطالي في الوقت الحالي.



ووفقا لجريدة الرياضية السعودية ، يهدف معهد إعداد القادة لنقل الخبرات العالمية والتجارب الفنية التي يتمتع بها مانشيني، إلى المدربين السعوديين في المحاضرة المقبلة، وذلك في سبيل الاستفادة من الكفاءات التدريبية، تنفيذًا لبرامج المعهد التطويرية وتمهيدًا لتهيئة الكوادر الوطنية.



الجدير بالذكر أن الإيطالي مانشيني يعتبر المدرب الرابع الذي يستعين به، معهد إعداد القادة للقاء المدربين الوطنيين، بعد فابيو كابيلو وجوزيه مورينيو وانطونيو كونتي في مدن الرياض وجدة والدمام.