ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إهدار للمال العام .. وزير الرياضة يتوعد مخالفات الاتحادات في خطاب رسمي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
مرت أسابيع قليلة على القرار الصادم بتجميد مشاركة أبطال مصر لرفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2020، بسبب ثبوت تناول بعضهم للمنشطات، إلا وكانت صدمة أخرى قد وجهت للرياضة المصرية.

جاء ذلك بإعلان الاتحاد الدولي للكونغ فو، سحب الميدالية الذهبية الوحيدة التي حققتها مصر عن طريق اللاعب محمود عاطف في منافسات وزن 52 كجم، في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بالصين أكتوبر الماضي، بعد ثبوت إيجابية عينة اللاعب وتناوله لمنشطات.

ومن المقرر أن يتم فرض عقوبة بالإيقاف على اللاعب ستتحدد مدتها عقب التحقيق معه، والتي تتوقف على أنه تناول المادة المنشطة عن عمد أو دون عمد، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على الاتحاد المصري للعبة.

وبناء على ما سبق ، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، عن إحالة مجلس اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب إلى النيابة العامة، منذ أسابيع، على خلفية أحداث تجميد الاتحاد بقرار الاتحاد الدولي لإثبات تعاطي 7 لاعبين للمنشطات.

كما أكد على إرسال خطاب تحذيري لجميع الهيئات الرياضية خلال ساعات، لإحالة أي اتحاد أثبتت التحقيقات، إهماله في ملف المنشطات، وتسبب في أزمة تضر بالرياضة المصرية وأبطالها، وإدانته رسميا، للنيابة، واعتبار نفقاته إهدار للمال العام.

هذا ويتابع وزير الرياضة الأزمة مؤكدا على عدم سماحه بتكرار تلك الأزمات في أي اتحاد آخر، وموجهًا بإيجاد أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات، وكيفية استمرار اللعبة وتوسيع قاعدتي ممارستها ومنافستها على المستوى المحلي، والعمل على اكتشاف الموهوبين في تلك اللعبة وجاهزية أبطالها لأولمبياد 2024.

وشدد صبحي على ضرورة رفع الوعي بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجهًا كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التى من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة في بطولات قارية أو عالمية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان اللجنة الأولمبية بشأن الطعن على قرار إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال

المنشطات تدمر أبطال مصر.. وزير الرياضة يضع الجميع أمام النيابة العامة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديو جراف | 16 رسالة نارية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

برشلونة ضد ريال مدريد .. ميسي يكشف تأثير غياب رونالدو عن الكلاسيكو

لكل اسم حكاية.. المسجد الكبير بالخارجة.. صرح إسلامي فريد منذ عهد الملك فاروق

في عيد ميلاده.. السر الحقيقي وراء انفصال براد بيت عن أنجلينا جولي

فى ذكرى رحيلها .. قصة زواج زهرة العلا من حسن الصيفى

حادث صادم.. رجل ينام في غرفته ويستيقظ في الشارع | صور

AdvertisementS

إهدار للمال العام .. وزير الرياضة يتوعد مخالفات الاتحادات في خطاب رسمي

بعد تسريب عقود اللاعبين.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور في الزمالك

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

اخبار الرياضة ليلاً.. غياب 4 لاعبين عن الأهلي.. تسريب جديد في الزمالك.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى

في غياب محمد صلاح.. تريزيجيه والمحمدي يصنعان الفارق مع أستون فيلا أمام ليفربول | شاهد

الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

حتحوت عن فيديو مرتضى منصور: نادي الزمالك وجماهيره أكثر المتضررين.. وحلاَّن فقط للأزمة | فيديو

أول تعليق من مدرب استون فيلا بعد اقصاء ليفربول من كأس الرابطة

أهلي جدة يوافق على مطالب جديدة لـ جروس .. اعرف التفاصيل

كريستيانو رونالدو يفاجئ المغربي بنعطية برسالة مؤثرة | شاهد

كأس العالم للأندية.. الصحف البرازيلية: الهلال السعودي أحرج فلامنجو

برشلونة ضد ريال مدريد .. ميسي يكشف تأثير غياب رونالدو عن الكلاسيكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. المسجد الكبير بالخارجة.. صرح إسلامي فريد منذ عهد الملك فاروق

بعد استئصال شقيقة هنا الزاهد لـ المرارة | شاهد أول ظهور لها.. وتعرف على الأعراض

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد