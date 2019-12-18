إهدار للمال العام .. وزير الرياضة يتوعد مخالفات الاتحادات في خطاب رسمي

مرت أسابيع قليلة على القرار الصادم بتجميد مشاركة أبطال مصر لرفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2020، بسبب ثبوت تناول بعضهم للمنشطات، إلا وكانت صدمة أخرى قد وجهت للرياضة المصرية.



جاء ذلك بإعلان الاتحاد الدولي للكونغ فو، سحب الميدالية الذهبية الوحيدة التي حققتها مصر عن طريق اللاعب محمود عاطف في منافسات وزن 52 كجم، في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بالصين أكتوبر الماضي، بعد ثبوت إيجابية عينة اللاعب وتناوله لمنشطات.



ومن المقرر أن يتم فرض عقوبة بالإيقاف على اللاعب ستتحدد مدتها عقب التحقيق معه، والتي تتوقف على أنه تناول المادة المنشطة عن عمد أو دون عمد، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على الاتحاد المصري للعبة.



وبناء على ما سبق ، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، عن إحالة مجلس اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب إلى النيابة العامة، منذ أسابيع، على خلفية أحداث تجميد الاتحاد بقرار الاتحاد الدولي لإثبات تعاطي 7 لاعبين للمنشطات.



كما أكد على إرسال خطاب تحذيري لجميع الهيئات الرياضية خلال ساعات، لإحالة أي اتحاد أثبتت التحقيقات، إهماله في ملف المنشطات، وتسبب في أزمة تضر بالرياضة المصرية وأبطالها، وإدانته رسميا، للنيابة، واعتبار نفقاته إهدار للمال العام.



هذا ويتابع وزير الرياضة الأزمة مؤكدا على عدم سماحه بتكرار تلك الأزمات في أي اتحاد آخر، وموجهًا بإيجاد أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات، وكيفية استمرار اللعبة وتوسيع قاعدتي ممارستها ومنافستها على المستوى المحلي، والعمل على اكتشاف الموهوبين في تلك اللعبة وجاهزية أبطالها لأولمبياد 2024.



وشدد صبحي على ضرورة رفع الوعي بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجهًا كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التى من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة في بطولات قارية أو عالمية.