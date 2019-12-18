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فن

اخبار الفن | رفض شمس البارودى للملايين .. حسن يوسف يقصف جبهة أسما شريف منير.. هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:44 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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أحمد إبراهيم
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة الخاصة بـ الفن والمشاهير، نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو لشقيقتها فرح وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن من خلاله عن صدمة جديدة تتلقاها بعد زواجها من أحمد فهمى.

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها، بصور جديدة من حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض فى السعودية عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

تحتفل الفنانة كريمان، بعيد ميلادها، اليوم، وهى إحدى الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة. 

وصف الفنان حسن يوسف الهجوم الذى تعرض له إمام الدعاة الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، من قبل اسما شريف منير، والشائعات التى طالت زوجته شمس البارودي بخلعها الحجاب وعودتها للفن؛ نوعًا من فوبيا الإسلام. 

كشف الفنان حسن يوسف عن بعض التفاصيل الخاصة بشائعة عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى الى الساحة الفنية وخلعها الحجاب.
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