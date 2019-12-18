كريستيانو رونالدو يفاجئ المغربي بنعطية برسالة مؤثرة | شاهد

فاجأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صديقه المغربي، المهدي بنعطية، برسالة مؤثرة، أكد فيها اعتزازه برابطة الصداقة باللاعب المغربي وزميله السابق في يوفنتوس الإيطالي.





وحل بنعطية، ضيفا على برنامج Le Vestiaire التليفزيوني عبر شبكة RMC Sport الفرنسية، حيث تحدث عن الكثير من الأسرار خلال فترة وجوده في يوفنتوس وبايرن ميونيخ، وغيرهما من الأندية التي لعب لها، وكذلك علاقته بعدد من اللاعبين خلال مسيرته وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وبثت القناة رسالة مصورة من "الدون" إلى النجم المغربي، قال فيها: "المهدي بنعطية لاعب رائع وصديق خاص بالنسبة لي، أحب مناداته بـ (المروكي) نسبة لبلده المغرب الذي أعشقه كثيرًا، وله مكانة متميزة عندي".





وأضاف حامل الكرة الذهبية 5 مرات: "هو شخص رائع ولاعب كبير أيضا، لقد تشرفت باللعب إلى جانبه، وأتمنى أن ألعب معه مستقبلاً كما أتمنى له مشوارا موفقا، لقد سعدت بالفترات التي قضيناها معا، وكذلك الذكريات التي جمعتنا".



