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توجه للطبيب فورا.. أعراض خفية تكشف عن إصابتك بالسكر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:51 ص
توجه للطبيب فورا
توجه للطبيب فورا ...أعراض خفية تكشف عن أصابتك بالسكر
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أسماء عبد الحفيظ
يتجاهل العديد من الأشخاص أعراضا خفية تكشف عن إصابتهم بداء السكر، مما يجعلهم يعرضون حياتهم للخطر الشديد، فإذا لاحظت أي من العلامات التالية لديك؛ فهذا دليل على أنك تعاني من مرض السكر وتحتاج للتوجه للطبيب فورا.

ويعد الذهاب للطبيب حال ظهور الأعراض التالية، وقاية من المضاعفات الخطيرة لارتفاع السكر فى الدم، والذى يؤثر بالسلب على جميع أجزاء الجسد.

موقع بولد سكاى الهندى، كشف عن الأعراض الخفية للإصابة بالسكر، كالتالي:

زيادة الإحساس بالعطش والرغبة في التبول .

الإرهاق الشديد بمجرد القيام بأقل مجهود .

تَغَيُّم الرؤية .

فقدان الوزن غير المتوقع .

الشعور المتزايد بالجوع .

بطء في شفاء القروح والعدوى المتكررة .

بطء فى شفاء الجروح فى الجسم وعدم الاستجابة للمضادات الحيوية .

احمرار وتورُّم اللثة .

وخز أو خدر في اليدين أو القدمين وبالأخص فى الأطراف .

جفاف الجلد .
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