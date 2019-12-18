مصر لن تقبل بدولة ميليشيات في ليبيا.. وتصويت تاريخي يحدد مصير ترامب| أبرز عناوين صحف الإمارات

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة، إضافة إلى تصريحات الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم.



وأبرزت صحيفة "البيان" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه للجيش الليبي، مشددًا على أن مصر لن تسمح بإقامة دولة في ليبيا للميليشيات والجماعات الإرهابية، ولا بأي مساس بأمنها القومي في ليبيا أو السودان.



وقال الرئيس السيسي إن مصر لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.



وأضاف السيسي «لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا والسودان.. ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما».



وتابع في التصريحات التي نشرتها أكثر من صحيفة من بينها «الأهرام» الحكومية، أنه «أمر في صميم الأمن القومي المصري»، مشيرًا إلى أن السودان وليبيا «دول جوار» مباشر لمصر.



كما اهتمت الصحيفة ذاتها بسيطرة الجيش الوطني الليبي ، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش.



وقالت مصادر إن قوات الجيش الليبي خاضت معارك عنيفة مع مسلّحي قوات الوفاق، وتتقدم بشكل مستمر على أكثر من جبهة، أبرزها محورا صلاح الدين واليرموك وكذلك الساعدية. ودفع الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال، حيث وصلت أمس، الكتيبة 302 صاعقة بكامل عتادها، لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك والمشاركة في العمليات القتالية ضد الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، تمهيدًا لتحرير العاصمة طرابلس.



وأعلنت غرفة عمليات «الكرامة» التابعة للجيش الليبي على «فيسبوك»،أمس، أن سلاح الجو قصف أهدافًا تابعة «لميليشيات» مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت. وأفادت قناة «ليبيا» على «تويتر»، في وقت سابق، أن سلاح الجو استهدف مواقع بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.



وأعلن الجيش الليبي عن تدمير رتل عسكري تابع لقوات حكومة الوفاق عندما كان متجهًا من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، للمشاركة في صدّ عملية تحرير طرابلس. وقالت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه تم تدمير هذا الرتل العسكري وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش. وتجدّدت الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلّحة فجرًا في عدد من المحاور ضواحي العاصمة طرابلس.



من جانبها، اهتمت "الخليج" بإصدار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا بتعيين الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا. ووفق المرسوم، تم تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبًا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرًا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية



كما سيتولى خالد ناصر عبد الله الروضان وزارة التجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبد الله الجبري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وباسل حمود حمد الصباح وزيرًا الصحة، وفهد محمد محسن العفاسي وزيرًا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وخالد علي محمد الفاضل وزيرًا للنفط والكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.



وتضمن المرسوم تعيين رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرًا للأشغال العامة، ووزير دولة لشؤون الإسكان، وسعود هلال ناشي الحربي وزيرًا للتربية وللتعليم العالي، وغدير محمد محمود أسيري وزيرًا للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.



دوليا، أبرزت الصحف إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت صباح اليوم الأربعاء على توجيه قرار اتّهامي إلى دونالد ترامب الذي سيصبح، حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.



وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس في رسالة وجهتها مساء الثلاثاء إلى أعضائه الديمقراطيين إنّ "مجلس النواب سيمارس غدًا إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".



وبعد أقلّ من 3 أشهر على القضية الأوكرانية سيصوّت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على توجيه تهمتين إلى الرئيس الجمهوري، هما "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".



وأمس الثلاثاء، دارت مناقشات حامية، في جلسة للجنة نيابية، أثناء وضعها اللمسات الأخيرة على صيغة القرار الاتهامي الذي سيتم التصويت عليه صباح اليوم الأربعاء.



وأضافت بيلوسي في رسالتها "للأسف الشديد، لقد بيّنت الوقائع أنّ الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي. في أمريكا ليس هناك أحد فوق القانون".



كما اهتمت الصحف، بسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الثلاثاء، إلى تمرير قانون يضمن عدم تخطي الفترة الانتقالية لبريكست نهاية عام 2020، في خطوة أدت إلى خسارة الجنيه الاسترليني للمكاسب التي حققها منذ إعادة انتخابه على رأس الحكومة.



ويعتبر قادة أوروبيون أن مهلة ديسمبر 2020 قصيرة جدًا لإنجاز اتفاق شامل فيما يقول قادة حزب العمال البريطاني المعارض إن اقتراح جونسون يمكن أن يؤدي إلى خروج من دون اتفاق.



وقال مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية إن «الشعب صوّت الأسبوع الفائت لحكومة تنجز بريكست وتمضي بالبلاد قدمًا وهذا بالتحديد ما ننوي القيام به اعتبارًا من هذا الأسبوع».



وتابع المصدر أن «بياننا الحكومي يؤكد بوضوح أننا لن نمدد فترة التطبيق وسيمنع مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الموافقة على أي تمديد».



وعقد جونسون أول اجتماع لحكومته منذ الانتخابات ورحب بالوزراء الذين عادوا إلى الحكومة بعد نتيجة الانتخابات التي وصفها ب«المزلزلة». وقال خلال الاجتماع في مكتبه في داونينغ ستريت: «لقد غيّر ناخبو هذا البلد هذه الحكومة وحزبنا إلى الأفضل، وعلينا أن نرد على ثقتهم الآن بالعمل الجاد لتغيير بلدنا للأفضل».