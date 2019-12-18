ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وفاة الدرَّاج الكويتي سعد السبيعي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:44 ص
وفاة الدرَاج الكويتي
وفاة الدرَاج الكويتي سعد السبيعي
Advertisements
محمود نوفل
لقي الدرَاج الكويتي سعد السبيعي، مصرعه، بعد تعرضه لحادث دهس، على جسر الشيخ جابر، في أثناء ممارسته الرياضة باستخدام دراجته الهوائية.

ومن المقرر أن يوارى جثمان الدرَاج سعد السبيعي، الثرى بعد صلاة العصر، اليوم الأربعاء، في مقبرة صبحان، وفق ما ذكره شقيقه "فهد مصلح".

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

سعد السبيعي، هو من هواة الدراجات في الكويت، احترف تلك الهواية عام 2010 عند انضمامه لنادي كاظمة ومشاركته في السباقات المحلية، لينضم بعدها إلى منتخب الكويت للدراجات ويشارك في بطولات خارجية ومنها البطولة العربية في تونس.

ويُشار الي ان سعد مصلح القريشي السبيعي وهو شاب كويتي من هواة الدراجات، تطورت معه تلك الهواية إلى احتراف حيث انضم لنادي كاظمة في عام 2010، ومثل نادي كاظمة في سباقات الدراجات المحلية، بعدها انضم لمنتخب الكويت للدراجات حيث شارك في بطولات خارجية، وشارك سعد السبيعي في البطولة العربية بتونس.

تطورت هواية سعد السبيعي مع الدراجات إلى أن يؤسس مشروع خاص وورشة تُقدم كل ما يخص الدراجات، كما حصل على عدة دورات في مجال صيانة الدراجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقها في قطر.. كأس الخليج فكرة الأمير خالد الفيصل.. بدأت بـ 4 منتخبات.. وأزمة الأحصنة الأشهر في انسحاب السعودية من البطولة

سهرة خاصة في غياب زوجته.. تفاصيل زيارة الأمير وليام بالكويت

في يومهم العالمي.. قصة نجاح مريم أول باليرينا مصرية من أصحاب الهمم| صور

ترشيحاتنا

احمي نفسك.. 3 مشروبات تخلصك من سموم الجسم فى دقائق

في عيد ميلاده.. السر الحقيقي وراء انفصال براد بيت عن أنجلينا جولي

في غياب محمد صلاح.. تريزيجيه والمحمدي يصنعان الفارق مع أستون فيلا أمام ليفربول | شاهد

رغم الهزيمة.. إشادة كبير للهلال السعودي في كأس العالم للأندية

بـ 5 جنيهات.. أسرع وصفة لإطالة الشعر لـ سنتيمترات

بعد استئصال شقيقة هنا الزاهد لـ المرارة | شاهد أول ظهور لها.. وتعرف على الأعراض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استئصال شقيقة هنا الزاهد لـ المرارة | شاهد أول ظهور لها.. وتعرف على الأعراض

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech