وفاة الدرَّاج الكويتي سعد السبيعي

لقي الدرَاج الكويتي سعد السبيعي، مصرعه، بعد تعرضه لحادث دهس، على جسر الشيخ جابر، في أثناء ممارسته الرياضة باستخدام دراجته الهوائية.





ومن المقرر أن يوارى جثمان الدرَاج سعد السبيعي، الثرى بعد صلاة العصر، اليوم الأربعاء، في مقبرة صبحان، وفق ما ذكره شقيقه "فهد مصلح".





وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.





سعد السبيعي، هو من هواة الدراجات في الكويت، احترف تلك الهواية عام 2010 عند انضمامه لنادي كاظمة ومشاركته في السباقات المحلية، لينضم بعدها إلى منتخب الكويت للدراجات ويشارك في بطولات خارجية ومنها البطولة العربية في تونس.





ويُشار الي ان سعد مصلح القريشي السبيعي وهو شاب كويتي من هواة الدراجات، تطورت معه تلك الهواية إلى احتراف حيث انضم لنادي كاظمة في عام 2010، ومثل نادي كاظمة في سباقات الدراجات المحلية، بعدها انضم لمنتخب الكويت للدراجات حيث شارك في بطولات خارجية، وشارك سعد السبيعي في البطولة العربية بتونس.



