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مقتل وإصابة 22 نزيلا خلال اشتباكات مسلحة داخل سجن في بنما

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
اشتباكات مسلحة داخل
اشتباكات مسلحة داخل سجن في بنما
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أش أ
أعلنت السلطات في بنما، مقتل 12 نزيلا، وإصابة 10 آخرين على الأقل، بجروح، خلال اندلاع اشتباكات مسلحة داخل سجن بالعاصمة بنما سيتي.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات اندلعت في عنبر يضم عناصر تابعة لإحدى العصابات الإجرامية المحلية، مشيرة إلى أنه عثر على خمسة مسدسات وثلاث بنادق بعد واقعة إطلاق النار.

ويعتقد أنه تم تهريب هذه الأسحلة إلى النزلاء داخل سجن "لا جوييتا" في العاصمة بنما سيتي.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه لم يصب أي من الحراس أو موظفي السجن خلال هذه المواجهات المسلحة كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات هروب.
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