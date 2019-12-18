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باستا بالتركي المدخن وصوص مشهى

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
باستا بالتركي المدخن
باستا بالتركي المدخن وصوص مشهى
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة لعمل باستا بالتركي المدخن وصوص الجبنة ،يجعل الجميع يقبل على تناولها وذات مذاق جيد ومشهى، فإذا كنت من عشاق الباستا عليك تناولها بهذه الطريقة.

مقادير باستا بالتركي المدخن وصوص الجبنة :

مكرونة مسلوقة
جبنة
تركي مدخن
فلفل اللوان مشوي
زعتر
اعشاب
كريمة
بصل مفروم ناعم
زبدة
زيت

طريقة تحضير باستا بالتركي المدخن وصوص الجبنة:

* يشوح البصل مع الفلفل المشوي .

* يضاف الزعتر والأعشاب والكريمة ثم يضاف الجبنة .

* تضاف المكرونة وتتبل بالفلفل الأسود .

* في طاسة أخرى تشوح شرائح التركي في الزبدة .

* تقدم المكرونة ثم يضاف عليها التركي وتقدم .
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