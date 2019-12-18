ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 أسرار لطبق فول مميز على طريقة الشربيني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:01 م
3 أسرار لنجاح طبق
3 أسرار لنجاح طبق الفول للشربيني
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تخفق العديد من ربات المنزل فى إعداد طبق فول مميز ،فليس الجميع يعرف اسرار تحضير طبق فول بشكل جيد.

لذلك يقدم الشريف الشربيني 3 أسرار لعمل طبق فول مميز و مشهي أفضل من الجاهز وخالى من الأضرار .


السوائل
أحترسى قبل وضع اى من السوائل على الفول ،لكى لا يتحول لشوربة ، فقط يتم الاكتفاء بالمياه التي تم تدميسه بها التي تعتبر الصوص الخاص به ويقدم بها.

التتبيل
إضافات الفول لها تقسيمة فلكل طبق نوع محدد من التتبيلة الخاصة التي لا يفضل وضعها مع الأخرى، فمثلا طبق الفول بالزيت يوضع له ليمون وكمون وملح فقط دون أي إضافات أخرى، أما في حال تحضير الفول بالسمن أو الزبدة يمكن إضافة الخضروات معه أو البيض حسب الرغبة، وهذه التقسيمة تحافظ على المذاق الخاص لكل طبق فول.

التسوية
بعد تمام التأكد من تدميس الفول جيدًا يجب خلط الفول قبل تقديمه مع خلطته وباقي الإضافات المحضر بها، وعدم تركه حبوب كاملة جامدة لأنها بذلك لا تندمج مع باقي المكونات وتنفصل خلال تناول الفول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه النهارده؟.. فول بالطحينة والحمص وجبنة بالطماطم.. وعصير رمان فريش

هنفطر ايه.. طعمية وفول إسكندرانى وأومليت بطريقة مختلفة

هنتغدى إيه .. سمك بوري سنجاري بالفرن وأرز صيادية.. والحلو ترايفل بلح

هنفطر إيه النهارده؟ فول إسكندراني وسلطة بابا غنوج وبطاطس مقرمشة

طرق تحضير طبق الفول على مائدة الإفطار

طريقة عمل البرجر بـ 5 وصفات سهلة

ترشيحاتنا

حالات الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش.. انتصار جديد من البرلمان للموظفين في 2019

أبرزهم غادة عادل.. انسحابات بالجملة للفنانين من مسلسل البرنس لـ محمد رمضان

بربع جنيه | حيلة عجيبة تقضي على الإمساك نهائيا

نجم الزمالك يخرس الألسنة برسالة نارية.. شاهد

مركب محمد السادس لكرة القدم.. تحفة رياضية تصل بشباب المغرب إلى العالمية.. صور

جمهورية الرعب.. شبح جديد يطارد أردوغان.. تعرف على التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاى بعد الأكل مباشرةً؟

مركب محمد السادس لكرة القدم.. تحفة رياضية تصل بشباب المغرب إلى العالمية.. صور

بعد زواج استمر 70 عامًا.. وفاة زوجين بفارق 20 دقيقة.. تفاصيل مؤثرة