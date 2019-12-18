3 أسرار لطبق فول مميز على طريقة الشربيني

تخفق العديد من ربات المنزل فى إعداد طبق فول مميز ،فليس الجميع يعرف اسرار تحضير طبق فول بشكل جيد.



لذلك يقدم الشريف الشربيني 3 أسرار لعمل طبق فول مميز و مشهي أفضل من الجاهز وخالى من الأضرار .





السوائل

أحترسى قبل وضع اى من السوائل على الفول ،لكى لا يتحول لشوربة ، فقط يتم الاكتفاء بالمياه التي تم تدميسه بها التي تعتبر الصوص الخاص به ويقدم بها.



التتبيل

إضافات الفول لها تقسيمة فلكل طبق نوع محدد من التتبيلة الخاصة التي لا يفضل وضعها مع الأخرى، فمثلا طبق الفول بالزيت يوضع له ليمون وكمون وملح فقط دون أي إضافات أخرى، أما في حال تحضير الفول بالسمن أو الزبدة يمكن إضافة الخضروات معه أو البيض حسب الرغبة، وهذه التقسيمة تحافظ على المذاق الخاص لكل طبق فول.



التسوية

بعد تمام التأكد من تدميس الفول جيدًا يجب خلط الفول قبل تقديمه مع خلطته وباقي الإضافات المحضر بها، وعدم تركه حبوب كاملة جامدة لأنها بذلك لا تندمج مع باقي المكونات وتنفصل خلال تناول الفول.