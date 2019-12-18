ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:38 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 18-12-2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وعن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

درجات الحرارة اليوم الاربعاء 18-12-2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

حادث صادم.. رجل ينام في غرفته ويستيقظ في الشارع | صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج نيللى كريم ومرضها الخطير

أهلي جدة يوافق على مطالب جديدة لـ جروس .. اعرف التفاصيل

رغم الهزيمة.. إشادة كبير للهلال السعودي في كأس العالم للأندية

حكم هبة الأم كل مالها لبنتها حال حياتها.. المفتي السابق يجيب

AdvertisementS

إهدار للمال العام .. وزير الرياضة يتوعد مخالفات الاتحادات في خطاب رسمي

اخبار الفن | رفض شمس البارودى للملايين .. حسن يوسف يقصف جبهة أسما شريف منير.. هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج نيللى كريم ومرضها الخطير

في عيد ميلادها .. تعرف على أزواج منى جبر وسر ارتدائها الحجاب

بعد تسريب عقود اللاعبين.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور في الزمالك

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

اخبار الرياضة ليلاً.. غياب 4 لاعبين عن الأهلي.. تسريب جديد في الزمالك.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى

في غياب محمد صلاح.. تريزيجيه والمحمدي يصنعان الفارق مع أستون فيلا أمام ليفربول | شاهد

الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

تقدم للجيش الليبي بعد معارك عنيفة مع المليشيات في طرابلس

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 18 -12-2019.. فيديو

رفضت ملايين.. حسن يوسف يكشف عن سبب امتناع شمس البارودي عن الفضائيات | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. المسجد الكبير بالخارجة.. صرح إسلامي فريد منذ عهد الملك فاروق

بعد استئصال شقيقة هنا الزاهد لـ المرارة | شاهد أول ظهور لها.. وتعرف على الأعراض

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد