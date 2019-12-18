تير شتيجن يثير الشكوك حول مستقبله مع برشلونة

قام حارس مرمى برشلونة الإسباني، الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بتقييم مستقبله، والحديث عن كلاسيكو "الليجا" ضد ريال مدريد.



قال تير شتيجن في تصريحاته التي نقلها موقع لو10 سبورت الفرنسي: "دائمًا ما تكون مواجهة ريال مدريد خطيرة بالنسبة لنا، واجهوا بعض المشكلات بداية الموسم مثلنا تمامًا، أصبح الدوري أقوى خاصة من الناحية البدنية، لم تعد هناك مباريات سهلة".



وأضاف: "لم أتمكن من المشاركة في أول كلاسيكو، وكنت غاضبًا بعض الشيء، والآن أنا هادئ وجاهز لمباراة اليوم الأربعاء".



وتابع: "هذه هي المباريات التي انتظرها بفارغ الصبر، فهي تلك التي تثير جميعي محبي كرة القدم في العالم".



ثم تطرق شتيجن للحديث عن مستقبله مع برشلونة، قائلًا: "في كرة القدم أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث، أريد أن أجعل النادي سعيدًا، وأترك ​​بصمتي هنا".