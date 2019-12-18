ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هبوط جديد يضرب أسعار فيات fiat اليوم في مصر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:00 م
فيات تيبو 2020
فيات تيبو 2020
Advertisements
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار فيات اليوم في مصر.

fiat 500 x 2020
فيات 500 x
fiat 500 تبدا من 375.000 حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.

fiat 500 2020
فيات 500 بسعر 365.000 ألف جنيه.

fiat 500 c
فيات 500c بسعر 360.000 ألف جنيه بعد 365.000 جنيه.

fiat 500 c مانيوال
فيات 500c بسعر 265.000 ألف جنيه.

تيبو ٢٠٢٠
فيات تيبو 2020
fiat tipo 2020 تبدأ من 214.900 حتى 303.000 لأعلى فئة.

بونتو ٢٠١٩
أسعار فيات بونتو 2019
fiat punto 2019 تبدأ من 203.900 حتى 232.900 لأعلى فئة.

fiat doblo 2019
فيات دوبلو بسعر 320.000 جنيه بعد 360.000 جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظل تراجع المبيعات.. 30 سيارة زيرو 2019 و 2020 في الفئة السعرية 200 ألف جنيه

زيادة جديدة تضرب أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر

أسعار السيارات اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة وطرح موديلات 2020

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد الزيادة الأخيرة

أسعار كيا اليوم في مصر من الوكيل بعد تخفيض جراند سيراتو grand cerato 2020

أسعار جيب jeep في مصر بتحديث اليوم

ترشيحاتنا

ننشر أسماء المتوفين في حادث تصادم المنوفية

بتهمة تسميم ضباط.. القبض على زوجة شقيق البشير.. تفاصيل

تريند الفن | أول ظهور لـ جوهرة بعد هروبها.. انهيار هناء الشوربجي.. أزمة هنا الزاهد

فى ذكرى رحيله .. معلومات لا تعرفها عن جمال إسماعيل

بعد وفاة طفلة سوهاج.. طريقة عمل مكرونة سريعة بالمنزل بدون أضرار

أول تعليق من مدرب استون فيلا بعد اقصاء ليفربول من كأس الرابطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. شاهد| زوجة جنش تخطف الأنظار

بريئة رغم ملابسها الجريئة.. 20 إطلالة لـ نيللي كريم في عيد ميلادها

شاهد.. لحظة العثور على طفل ملقى أمام مستشفى بعد ساعات من ولادته