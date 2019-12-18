تليجراف: حماس في تركيا خططت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن تركيا تسمح لكبار نشطاء حماس بالعمل على أراضيها والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.



ووفقًا للصحيفة فإن حماس خططت لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية والقدس وإمكانية اغتيال رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى زعيم حماس إسماعيل هنية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عبر عن دعمه لحماس.



وقال أردوغان: "سنواصل دعم إخواننا في فلسطين".



وقالت الصحيفة البريطانية، إنه في فبراير خططت حماس لاغتيال رئيس بلدية القدس السابق نير بركات أو مفوض الشرطة، وفي حالة أخرى، عرض أحد نشطاء حماس دفع 20 ألف دولار لعائلة كل منفذ عملية، وتظهر التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية أن نشطاء حماس البارزين يستخدمون اسطنبول لتنظيم عمليات في القدس والضفة الغربية.



ورفض مصدر دبلوماسي في تركيا نتائج التحقيق، مؤكدا أن بلاده لم تسمح لحماس بالتخطيط لشن هجمات على إسرائيل على أراضيها، كما رفضت حماس هذه المزاعم، واصفةً إياها بالاتهامات الإسرائيلية التي تهدف إلى تخريب علاقة حماس بتركيا.