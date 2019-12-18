مهندسه نظم مغربية: الرئيس المصري أعطى مثلا لجميع الحكومات العربية بضرورة الاستماع إلى شبابها

قالت منى بوتبغى، مهندسة نظم من المغرب، أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم لنسخته الثالثة، إن المشاركة فى منتدى شرم الشيخ ،مؤكدة أنها تجربة مختلفة وفريدة من نوعها،وفرصة مهمة بالمناسبة لشباب العالم .





وأضافت منى بو تبغى، خلال حوارها الخاص ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية" dmc "أن الانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة والمتنوعة أمر مهم للغاية،لافتة الى أن منتدى ارض السلام فرصه ليلتقى الشباب مختلف الجنسيات ويتطرق لمواضيع وقضايا كثيرة .





ووجهت مهندسة نظم من المغرب، الشكر إلى الشعب المصرى كله خاصه القائمين على حسن تنظيم فعاليات منتدى شباب العالم وعلى حسن الكرم والاستضافة،مضيفة أن مصر هى البلد الثاني لاى شخص فى العالم.





وعبرت مهندسه نظم من المغرب، عن مدى فرحتها للمشاركة فى منتدى شباب العالم هذا العام ،مؤكدة على تكرار الزيارة والمشاركة مرات عدة .





ونوهت مهندسة نظم من المغرب، أنه الآن موضوعات المؤتمر المقدمة والمطروحة في كل الجلسات مهمه جدا،مشيرة إلى أنها موضوعات الساعة الآن وتهم كل الشباب .



