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مهندسه نظم مغربية: الرئيس المصري أعطى مثلا لجميع الحكومات العربية بضرورة الاستماع إلى شبابها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
منى بوتبغى،مهندسه
منى بوتبغى،مهندسه نظم من المغرب
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ريهام فيكتور
قالت منى بوتبغى، مهندسة نظم من المغرب، أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم لنسخته الثالثة، إن المشاركة فى منتدى شرم الشيخ ،مؤكدة أنها تجربة مختلفة وفريدة من نوعها،وفرصة مهمة بالمناسبة لشباب العالم .

وأضافت منى بو تبغى، خلال حوارها الخاص ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية" dmc "أن الانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة والمتنوعة أمر مهم للغاية،لافتة الى أن منتدى ارض السلام فرصه ليلتقى الشباب مختلف الجنسيات ويتطرق لمواضيع وقضايا كثيرة .

ووجهت مهندسة نظم من المغرب، الشكر إلى الشعب المصرى كله خاصه القائمين على حسن تنظيم  فعاليات منتدى شباب العالم وعلى حسن الكرم والاستضافة،مضيفة أن مصر هى البلد الثاني لاى شخص فى العالم.

وعبرت مهندسه نظم من المغرب، عن مدى فرحتها للمشاركة فى منتدى شباب العالم هذا العام ،مؤكدة على تكرار الزيارة والمشاركة مرات عدة .

ونوهت مهندسة نظم من المغرب، أنه الآن موضوعات المؤتمر المقدمة والمطروحة في كل الجلسات مهمه جدا،مشيرة إلى أنها موضوعات الساعة الآن وتهم كل الشباب .

وأكدت: أن الرئيس "المصري عبد الفتاح السيسي " أعطى مثل لجميع الحكومات والشعوب العربية،بضرورة الاستماع الى شبابها من افكار واراء تساعد على نهضة البلاد،مشيرة الى أن الشباب هم الغد وركائز البلاد .
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