الخطوط السعودية تشيد بالخدمات الأرضية لمصر للطيران

استقبل المهندس مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وفدا من شركة الخطوط الجوية السعودية يضم عدد من المسؤولين بالشركة، لبحث التعاون المثمر بين الشركتين والتشاور حول الخدمة الأرضيه المقدمه لهم.



وأشادت قيادات الخطوط السعودية، خلال اللقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مصر للطيران فى المرحله الحالية ، والتطور الملحوظ والملموس على كافة المستويات سواء على شكل الخدمه الأرضية المقدمة وتطورها، أو على مستوى أداء العاملين وإلتزامهم الكامل بتقديم خدمه متميزه تلبية بالمعايير الدوليه ، والتطور الملحوظ فى حداثة المعدات بما له من تأثير كبيرعلى شكل الخدمه المقدمه.



وقال المهندس محمدين أن تطوير مستوى الخدمات أصبح نهج العمل فى هذه المرحله وأن هدف الشركة قيادات وعاملون، هو الإهتمام الكامل بعملاء الشركه وتحسين مستوى تقديم الخدمه وتحديث سريع لكافة المعدات لراحة عملائنا وجذب إستثمارات جديده ، وأيضآ للحفاظ على أسم شركة مصر للطيران .



وقدم مسئولى الشركه السعوديه هدايا تذكاريه لقيادات الخدمات الأرضيه تعبيرًا عن تقديرهم لهم للتعاون والعلاقات بين الناقلين الوطنيين، وعن مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة الوطنية.