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حوادث

متلبسين بـ 25 طربة حشيش.. سقوط عصابة الاتجار بالمخدرات في البحيرة.. تفاصيل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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جمالات الدمنهوري
تمكن رجال مباحث البحيرة اليوم، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى للاتجار في المخدرات، وبحوزته 25 طربة حشيش بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من المقدم أحمد السعدنى، مفتش بالإدارة العامة للمخدرات، يفيد بقيام "عبد الله. ص"، 43 عامًا، عاطل، و"محمد. ع"، 23 عامًا، عاطل، و"محمد. ص"، 23 عامًا، عاطل، وتبين أن جميعهم مقيمون بناحية البستان بدائرة مركز شرطة الدلنجات، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات واستئذان المستشار أشرف حمودة، وكيل النائب العام، تمكن المقدم أحمد السعدنى، والرائد محمد مجدى علاء السنوسى، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 25 طربة من مخدر الحشيش تزن 6.480 جرام ومبلغ مالي.

وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أكرم حمودة، مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
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