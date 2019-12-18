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فن

سعاد ماسي تغني على مسرح المنارة ..27 ديسمبر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
سعاد ماسي
سعاد ماسي
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شيرى نبيل
تستعد الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، للعودة إلى مصر من جديد بحفل غنائي يحتضنه مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، مساء الجمعة 27 ديسمبر.

وتعيد ماسي إحياء أشهر وأقدم أغنيات مشوارها الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود على طريقة الأوركسترا، رفقة المايسترو جورج قلته، منها :"مسك الليل" و"غير أنت" وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية، إضافة إلى تقديمها توليفة مميزة من روائع ألبومها الجديد "أمنية".

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من أقدم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، واختتمت رحلة ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبوم "أمنية".
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