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عطاء.. أول صندوق استثمار خيري تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
صندوق عطاء
صندوق عطاء
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كـريـم الـخـطـيـب
قال عماد راغب، رئيس صندوق «عطاء»، إن فكرة الصندوق استثمار خيري خصص أمواله لذوي الإعاقة، وبدأت فكرته العام الماضي أثناء الاحتفال بيوم ذوي الإعاقة بحضور رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن.

وأضاف عماد راغب، خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزيرة التضامن أكدت ضرورة تكوين صندوق يرعى الأشخاص من ذوي الإعاقة، ورحب الرئيس بالفكرة وأيدها، وتم إنشاء أول صندوق للاستثمار خيري تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس صندوق «عطاء»، أن الرئيس السيسي أعلن تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، مما جعل البنوك وجهات أخرى تقوم بتدعيم الصندوق.

وأشار إلى أنه تم صدور قانون منذ 4 سنوات بإجازة إنشاء صناديق استثمار خيرية بعد عمل دراسة مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الصندوق هو أول صندوق من نوعه ويعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت عماد راغب إلى أن دعم الصندوق اختياري ومتاح للراغبين من أفراد أو شركات أو جهات عن طريق الاكتتاب من خلال شراء وثائق استثمار متاحة في عدة بنوك، موضحا أنه يمكن استرداد الوثيقة بعد 3 سنوات، ويبدأ سعر الوثيقة من 10 جنيهات.
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