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أخبار العالم

رصد سفينة استطلاع حربية روسية قرب السواحل الأمريكية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
البحرية الروسية
البحرية الروسية
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن قيادة الدفاع الجوي-الفضائي لأمريكا الشمالية تأكيدها، أمس الثلاثاء، مشاهدة سفينة الاستطلاع الروسية "فيكتور ليونوف" بالقرب من شواطئ الولايات المتحدة.

وصرحت قيادة الدفاع الجوي-الفضائي لأمريكا الشمالية عبر موقع "تويتر" أنها تتابع سفنًا تثير اهتمامها مثل سفينة "فيكتور ليونوف" الروسية.

ولم تقل القيادة العسكرية الأمريكية ما إذا كانت تتخذ إجراءات ضد السفن التي تستأثر باهتمامها.

وكانت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية قد قالت إن سفينة التجسس الروسية "فيكتور ليونوف" شوهدت في المياه الدولية قبالة شواطئ اثنتين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مصادر أمريكية فإن سفينة "فيكتور ليونوف" قامت بحركات تشكل خطرا على السفن الأخرى وتجاهلت السفن التجارية ولم تعط الإشارات الضوئية في ظروف الرؤية الرديئة، ولم تستجب لنداءات القوات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن سفينة "فيكتور ليونوف" تقوم برحلات منتظمة إلى شواطئ الولايات المتحدة.
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