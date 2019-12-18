تفعيل أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر .. فتح باب الاكتتاب بـ 100 جنيه .. طارق شوقي: نسعى لإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية

* طارق شوقي:

- إطلاق صندوق الاستثمار الخيري للتعليم نقطة فارقة في مسيرة التعليم المصري في الحاضر والمستقبل

- بناء الانسان يحتاج إلى تمويل ولن تستطيع الحكومة وحدها تغطية هذا التمويل

- مشروع إنشاء الصندوق يدعم مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور المصري



أعلنت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن قيام شركة "إن آي كابيتال" القابضة فتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، "التعليم حياة" بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى.



ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سعيد جدًا بصندوق الاستثمار الخيري للتعليم ، لأنه يعتبر نقطة فارقة في مسيرة التعليم المصري في الحاضر والمستقبل.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الوقف ليس حديث العهد في مصر ، فجامعة القاهرة العريقة بنيت من وقف خيري، وجامعات العالم جميعها لديها مثل هذا النوع من الوقف الذي يستخدم في استكمال الصرف على هذه المؤسسات الكبرى، لضمان استمراريتها.



وتابع وزير التربية والتعليم ، أن هناك توجها سياسيا قويا في مصر للاهتمام ببناء الإنسان المصري، وهذا يحتاج إلى تمويل ولن تستطيع الحكومة وحدها تغطية هذا التمويل، ولذا من الضروري أن يصبح بناء الإنسان هدف لكل أطياف المجتمع، لأننا جميعًا أصحاب مصلحة في هذا الملف القومي، لأنه يهدف إلى تأهيل الأجيال القادمة التي ستبني وتعمر مصرلينقلوها إلى مصاف الدول الكبرى، لذا يجب أن يتشارك الجميع في تمويل هذا الصندوق



وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا الصندوق يدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع المصري وهم من سيحددوا أوجه الصرف واتجاهاته، وبالتالي سيتحول التعليم من قضية وزارة إلى قضية مجتمع.



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن التعليم يعتبر مسئولية وطن، وأضاف أن الهدف من إنشاء مثل هذه الصناديق هو تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى، حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في التمويل، والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في السادة المعلمين، والإداريين، وحل مشاكل الفصول والكثافات، للوصول إلى تعليم راقي يناسب مجتمعنا وحضارتنا، ويساهم في النهوض بالدولة.



وأكد شوقي على أن مشروع إنشاء الصندوق يدعم مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور المصري ولكن بخدمة تعليمية مميزة



جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي



ويعتبر صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم ، أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال كافة فروع بنكي مصر والقاهرة داخل وخارج مصر.



ويضم مجلس إدارة الصندوق عدد من الشخصيات ذات التأثير في مجال التعليم والخدمات المالية وهم: السيد محمود منتصر رئيسًا، والدكتور أحمد عكاشة، والدكتورة ليلى إسكندر، والسيد حسام الدين عبد الوهاب، والدكتورة سلمى البكري، والدكتورة داليا عبد القادر، والدكتورة دينا البرعي، والسيد رؤوف غبور، والسيد صادق السويدي.



وتم إسناد إدارة الصندوق لشركة “إن آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية بما يعزز التزام الصندوق بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، ويُصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه كما ينشر قوائمه المالية، وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق. كما سيقوم الصندوق بإنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري.