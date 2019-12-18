محافظ أسيوط لممثلي 30 جمعية أهلية: تفعيل المشاركة المجتمعية يحقق التنمية.. ويعلن بدء تطوير المحاجر لتنمية الموارد الذاتية ومنع التعدي عليها

محافظ أسيوط لممثلي 30 جمعية أهلية: تفعيل المشاركة المجتمعية يحقق التنمية

محافظ أسيوط:

بدء تطوير المحاجر لتنمية الموارد الذاتية ومنع التعدي عليها

في 3 ساعات.. أطباء "أسيوط الجامعي" يستأصلون ورما يزن 8 كيلو من بطن طفلة



عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع رؤساء وممثلي أكثر من 30 جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدني بأسيوط، اليوم كما أعلن عن بدء تنفيذ خطة تطوير مشروع المحاجر بالمحافظة والسعي لتوفير المواد الخام ومنع التعدى عليها.



وجاء اجتماع المحافظ مع الجمعيات الأهلية، للتعرف على أنشطتها وتحقيق التنسيق، والتعاون مع جميع الجهات في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.



وأكد محافظ أسيوط - بحسب بيان الأربعاء - ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن الأسيوطي في المجالين الخدمي والتنموي، لافتًا إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية والندوات التثقيفية، بجانب المساعدات المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأشار المحافظ إلى أهمية مساندة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال بلا مأوى، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأكثر احتياجًا ليساعد على رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.



وخلال اللقاء، دار حوار حول دور الجمعيات الأهلية في المجتمع وما تقدمه من خدمات في العديد من المجالات، موجهًا بتكثيف جهود العمل الخيري وفقًا للاحتياجات الفعلية، كما استمع إلى عدد من ممثلي الجمعيات حول رؤيتهم المستقبلية لتنمية المحافظة، لافتًا إلى ضرورة إبراز الدور الحقيقي للجمعيات فيما يخدم المواطنين، ويحقق مزيدًا من التنمية من خلال تبني أفكار تخدم المواطنين بأيدي شباب المحافظة وبمشاركة الجهات التنفيذية بما يعود بالنفع العام، مؤكدًا استعداد المحافظة التام لتوفير أي إمكانيات ومعدات متاحة لتسخيرها في العمل العام بمشاركة الجمعيات الأهلية.



وفي نهاية اللقاء، وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد تقرير مفصل عن أنشطة الجمعيات وإعداد قاعدة بيانات تعكس الواقع وتخدم في التخطيط المستقبلي وتوزيع الخدمات



كما أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ خطة تطوير مشروع المحاجر بالمحافظة والسعي لتوفير المواد الخام ومنع التعدى عليها والمشاركة في تحقيق التنمية المتواصلة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة وزيادة الموارد المحلية وحسن استغلالها تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتنمية موارد المحافظة واستكمال خطة التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع دراسة وتطوير مشروع المحاجر بالمحافظة بحضور المهندس محمد فهمي مدير مشروع المحاجر والمهندس محمد سعد مدير إدارة تفتيش المحاجر وسراج مصطفى مدير عام الحسابات بالمحافظة.



وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية مشروع المحاجر بالمحافظة في تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وإتاحة فرص عمل لتشغيل العمالة مؤكدًا إنه تم وضع خطة مستقبلية لتطوير مشروع المحاجر وتعظيم الاستفادة منها من خلال إحكام الرقابة عليه والبحث عن محاجر جديدة واستغلالها بالأساليب العلمية الحديثة حتى يمكن تشغيلها وإتاحة فرص عمل لتشغيل البطالة وزيادة وتنمية الموارد المحلية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الخامات المحجرية ومراجعة القيمة الإيجارية للمحاجر وفقًا للقانون.



كما استعرض الوزير المحافظ مقومات مشروع المحاجر بالمحافظة والموقف الحالي للمحاجر وكيفية إدارتها ومقترحات التطوير مشددًا على مراجعة كافة المحاجر بمختلف مراكز المحافظة وتكثيف الرقابة عليها وفرض غرامات وتحرير محاضر فورية للمخالفين والمتعدين على أراضي الدولة معلنًا تذليل كافة العقبات للبدء في تنفيذ خطة التطوير وزيادة الإيرادات مما يسهم في تنفيذ واستكمال خطط التنمية بمختلف القطاعات.



وأشار مدير مشروع المحاجر إلى أن محاجر المحافظة تذخر بالعديد من المنتجات والمواد الخام منها ( الرمل والزلط – تربة زليطية – حجر جيري – طفلة الباستر وبريشيا وأتربة ردم) فضلًا عن تضاعف الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.



وداخل محافظة أسيوط نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط من استئصال ورم يزن 8 كجم من بطن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من محافظة أسوان.



وقال الدكتور ماهر مختار مدير مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط أن أهل الطفلة لاحظوا وجود انتفاخ بشكل غير طبيعي في البطن مما استدعى توجههم لمحافظة أسيوط لفحص الحالة بمعرفة أحد الأساتذة المتخصصين وهو ما قام به الدكتور محمد مدحت نصر مدرس الجهاز الهضمي والذي أجرى عددًا من الفحوصات التي أثبتت وجود ورم ضخم في بطن الطفلة يستدعي استئصاله.



وأضاف الدكتور طارق صبرة، مدرس واستشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال، أن حالة الطفلة كانت تستدعى جراحة دقيقة لاستئصال الورم بشكل كامل والذي كان يشمل معظم محيط البطن وناشئ من المبيض الأيسر، وهو ما تم شرحه لأسرة الطفلة للموافقة على إجراء العملية.



وجرى تشكيل فريق طبي تحت رعاية الدكتور إبراهيم علي، رئيس وحدة جراحة الأطفال بالمستشفى، وبرئاسة الدكتور طارق صبرة، ويضم الدكتور حسين إبراهيم فرح، المدرس المساعد بقسم جراحة الأطفال، والطبيب أحمد كامل، الطبيب المقيم بالقسم، إلى جانب فريق التخدير والذي يضم الدكتورة سهام معين الأستاذة المساعدة بقسم التخدير والدكتور أيمن عبد الخالق المدرس بالقسم والطبيب محمد سالم حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل فى جراحة استغرقت ثلاث ساعات مع المحافظة على المبيض والأنبوبة الرحمية وتعافى الطفلة بشكل كامل.