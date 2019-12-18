سفير باريس بالقاهرة: مصر تشهد قفزة في أعداد السائحين الفرنسيين هذا الموسم

أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان رومانيه، عن سعادته ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، طائراتها من طراز إيرباص A350، مؤكدا أن إطلاق الخطوط الفرنسية هذه الطائرة يأتى في مرحلة هامة في تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.



وقال ستيفان رومانيه، خلال حفل إطلاق تشغيل طائرة A350 للخطوط الجوية الفرنسية على رحلاتها بين القاهرة وفرنسا: "في هذه المرحلة نحن في حاجة إلى تحديث الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد المقاعد بين القاهرة وفرنسا"، مؤكدا أن هدف فرنسا والخطوط الفرنسية هو استقدام السياح وزيادة الزائرين بين البلدين.



وأضاف السفير الفرنسي بالقاهرة، أن الموسم السياحي الحالي سيشهد قفزة كبيرة في عدد السياح الفرنسيين إلى مصر، وبالتالي سنحتاج إلى مزيد من الطاقة الاستيعابية على الرحلات بين البلدين.



وأكد أن الطائرة A350 للخطوط الفرنسية، ستكون هي الأداة الجديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية بين فرنسا والقاهرة، مشيرا إلى أن هناك المزيد من المساحة لتوفير عدد أكبر بين البلدين.



و السفير الفرنسي بالقاهرة، أن تشغيل الخطوط الفرنسية طائرتها الجديدة A350، يمثل رسالة إيجابية تعني المزيد من الثقة في بلدكم.

