حرب الحجاب| صابرين ترد على خبر إساءتها لـ غطاء الرأس.. وسما المصري تثير الجدل بـ الإيشارب

أثارت بعض الفنانات الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب الحجاب، سواء ارتدينه مثل سما المصري التي تعرضت لهجوم كبير في افتتاح مهرجان القاهرة، أو صابرين التي قامت بخلعه رغم ظهورها بالباروكة في كل أعمالها الفنية.



https://www.elbalad.news/4098960

صابرين

نفت الفنانة صابرين لـ صدى البلد حقيقة التصريحات المنسوبة لها على مواقع التواصل الإجتماعى، أن الحجاب أداة لقمع المرأة، ورمزا سياسيا وليس دينيا مؤكدة أنها لم تصرح بمثل هذة الكلمات مطلقًا، وترفض الحديث فيما يخص هذا الموضوع.



وردت صابرين عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك على تلك الأخبار المنسوبة قائلة: "حسبنا الله ونعمة الوكيل ايه الكلام الفارغ ده ، أنا معملتش أى حديث غير مع عمرو أديب منين جبتوا الكلام ده، هو أى ولعة وخلاص" .



كانت صابرين أثارت جدلا كبيرا بعد قرارها خلع التربون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، رغم أنها أعلنت من قبل أنها محتشمة وليست محجبة.

https://www.elbalad.news/4065907

سما المصري

أثارت سما المصرى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ما ظهرت فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بإطلالة غير لائقة عرضتها للهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا.



حيث ظهرت سما المصرى فى حفل الافتتاح بفستان لامع جريء لا يتناسب معه وانتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون الأحمر، فيما ارتدت مع هذه الإطلالة الجريئة طرحة وهو ما عرضها لهجوم عنيف و الانتقادات الحادة.



وعلى الرغم من حضور سما المصرى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى إلا أنها سرعان ما غادرت الحفل غاضبة وذلك بسبب طردها من المهرجان وهو ما تردد في الكواليس من قبل أحد المسئولين بالمهرجان.

https://www.elbalad.news/4040351

سهير رمزي

نشرت الفنانة سهير رمزي، صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الاعمال علاء الشربينى عبر حسابها على إنستجرام.



وظهرت سهير رمزي، في الصورة، رفقة زوجها وهى تحتفل بعيد زواجهما، وعلقت قائلة كل: "سنة واحنا طيبين" حيث لاقت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وبدت "رمزى"، خلال الصورة، متخلية عن الحجاب بشكل كامل، حيث كانت ترتدى فستان ازرق.

