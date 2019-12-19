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برلمان

وداعًا للزواج العرفي| مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لتجريمه نهائيًا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:09 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أعلنت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أنه يتضمن حالات جديدة لزواج عرفي تم اكتشافها في الفترة الحالية.

وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد، أنها قامت في السابق بتقديم مشروع القانون، إلا أن هناك بعض النواب قاموا بتقديم نفس المشروع القانون مما جعلها تقوم بتركة، ولكنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة أنهم قاموا بتركه فأعلنت عن تقديمها مشروع القانون مرة ثانية.

وأكدت النائبة، أن الزواج العرفي هو استلاب الفتاة من والدها دون موافقتها بحجة الزواج على من يضع يده عليها، مؤكدة أن من أبرز الحالات التي يتضمنها مشروع تجريم الزواج العرفي هو إجبار البنت على الزواج من ابن عمها وزواج القاصرة غير القادرة على تحمل المسؤولية بجميع أنواعها وليس لديها قدرة بدنية أو عقلية أو فكرية على ذلك.

وكما أوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.

وطالبت النائبة أولياء الأمور بعدم المغالاة في المهور ومستلزمات الزواج من ذهب ومعيشة وغير ذلك والتيسير على الشباب حتى يتمكنوا من الزواج في النور دون الزواج العرفي.
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