شاهد.. لحظة العثور على طفل ملقى أمام مستشفى بعد ساعات من ولادته

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية لقطة مؤسفة تُظهر طفلًا حديث الولادة تم إلقاؤه خارج مستشفى بعد وضعه داخل صندوق من الورق المقوى ملفوفًا ببطانية، حيث يعتقد الأطباء أن عمر الطفل لم يكن يتجاوز بضع ساعات عندما تم التخلي عنه بمثل هذه الطريقة الصادمة.



وأوضحت الصحيفة أن الطفل تُرك عند الباب الأمامي لمستشفى يوجد في بلدية "سان فرانسيسكو جوتيرا" بمقاطعة "مورازان" في السلفادور، مشيرة إلى أن حراس الأمن بالمستشفى انتبهوا إلى وجود الطفل بعد أن سمعوا صوت بكائه.



وأطلق موظفو المستشفى على الرضيع اسم "دييجو أنطونيو"، وذلك كي يتمكنوا من تسجيل دخوله إلى المستشفى؛ وأفاد الأطباء الذين تولوا رعايته بأنه كان قد وُلد قبل نحو 4 أو 5 ساعات من العثور عليه ملقى في الشارع.



جدير بالذكر أن الطفل حاليًا في حالة صحية جيدة بعد أن تلقى الرعاية اللازمة، ومن المقرر أن يُنقل إلى دار للأيتام نظرًا لأنه لم يتم العثور على والدته.



وأثارت هذه اللقطة استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد مشاركتها على الإنترنت، وانتقد الكثيرون تخلي والديه عنه وإلقائه في الشارع بهذه القسوة رغم أن عمره لم يتجاوز بضع ساعات.