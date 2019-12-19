برلمانية: مبادرة الجامعات الأفريقية بمثابة انتصار عظيم للمستقبل

رحبت آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتوصيات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة التي تم الإعلان عنها مساء يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها جاءت نتاج نقاش وحوار كبير وموسع بين شباب العالم وفي القلب منهم الشباب المصري الذي يلقى اهتمامًا غير محدود من القيادة السياسية.





وأضافت "نصير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن منتدى شباب العالم خرج بتوصيات من شأنها أن تعيد المجد مرة أخرى إلى القارة الإفريقية، من أبرز المبادرات التي خرجت من صميم المنتدى هي إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.





وأشارت النائبة، إلى أن هذه المبادرة ذات أهمية كبيرة في نشر الفكر والثقافة لجميع دور الأفريقية من خلال الجامعات الأفريقية، مؤكدة أن هذه المبادرة بمثابة انتصار عظيم للمستقبل.





يأتى ذلك بعد أن وجهت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الشكر لكل من عمل لإنجاح فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي أقيم في شرم الشيخ، واصفة إياه بـ "منتدى السلام"، وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.





وأضافت "راغب"، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، "أن التجارب المضيئة التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام إنما تضيف لشعاره إلى جانب السلام والإبداع والتنمية معنى جديدًا وحقيقيًا هو الإنسانية".





وتابعت: "الإنسانية التي هي قلب البشرية النابض بالمحبة، الذي يحركه عزم الشباب الواعد، مفتاح الحياة وكلمة السر لتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمعات في كل ربوع الأرض".





وأوضحت: "أن الحلم بدأ هنا منذ عامين، وتجلت الفكرة، هنا قالت أرضُنا الفتية أستطيع أن أحقق المستحيل، بسواعد الشباب فهم الرقم الصحيح في معادلة الإرادة والتجرد والتفاني في حب الوطن".





وأشارت إلى أنه منذ نسخته الأولى، أثبت منتدى شباب العالم أن حواجز اختلاف الأعراق والإثنيات والألوان والأديان، وحدود الخرائط تتهاوى أمام كلمة كلنا إنسان، وأن الحضارات بكل تفاصيلها البديعة تستطيع أن تتحاور بلا صدام، وتتحدث مع بعضها دون خوف، وتتطلع للأمام.





وتابعت: "والآن وفي عامه الثالث، نعلن بكل إعزاز أن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار دولية، ومؤسسة مكتملة الأركان، تضم فرق عمل متكاملة في داخل وخارج مصر، ويعتز بها سفراؤها حول العالم، فهنا التقوا وعرفوا أن الأحلام لا تعرف اللاممكن، وأن كل ما يتمناه المرء ويسعى إليه جاهدًا يدركه.





وأعلنت راغب توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على النحو التالي:





- إطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي، بالتعاون مع "معمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي والاتحاد الإفريقي".





- الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية لتكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الرقمي.





- إنشاء منصة إلكترونية عربية إفريقية للمرأة؛ تَتَضَمّن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها، ودعم سبل تمويلها.





- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورو متوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبراني، لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية.





- دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.





- قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورو متوسطي على القيادة.





- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق "مليون وظيفة".





- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.





- إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات Blockchain في المجالات المختلفة؛ لدعم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع منصة WYF Labs التي أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع ريادة الأعمال.





- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان "الفن من أجل الإنسانية" كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب، عبر إقامة معرض رسم حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة ببلادهم المختلفة، والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئاتهم.



