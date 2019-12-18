تعرف على مهام لجنة الدفاع والأمن الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أحد أجهزة الاتحاد الأفريقي، والذي يضم 55 دولة أفريقية يجمعها الاتحاد فى عدة لجان مختصة بالمسارات التي تؤمن القارة الأفريقية.



وكشف اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن أفريقيا قارة مستهدفة لامتلاكها ثروات ضخمة.



وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أنه على الرغم من امتلاك أفريقيا لثروات كبرى، إلا أن مستواها الثقافى تراجع نوعا ما، لافتا إلى أن القيم والعقائد القبلية مازالت تسيطر على أبناء القارة الأفريقية.



وأكد اللواء ناجي شهود، أن الدول الخارجية لديها مطامع عدة فى ثروات القارة الأفريقية، لافتا إلى دور اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة تتولى مراقبة الأمن بالمنطقة العربية والتى هى جزء من القارة الأفريقية.



وأضاف أن ما يحدث فى شمال أفريقيا ليس بعيدا عن منطقة الساحل والصحراء والتى هى عبارة عن تهديدات متتالية ومتراكمة بهدف تغيير معالم المنطقة السياسية، لافتا إلى أن اجتماعات لجنة دفاع والسلامة والأمن الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة تناقش محاور هذه الأزمات وطرق الخروج منها.

