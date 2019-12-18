الفنان محمود متولي يدعو المصريين لزيارة دمياط: كلوا مشبك واشتروا الأثاث.. فيديو

انضم الفنان محمود متولى ،ابن محافظة دمياط، للفنانين الذين قاموا بالترويج لفعاليات الجمعة البيضاء ومبادرة "أثاثك دمياط".



ومن أشهر أعمال الفنان محمود متولي مسلسل الأب الروحى، ودعا الفنان محمود متولى عبر فيديو قام ببثه عبر تطبيق تيك توك وقامت الغرفة التجارية بدمياط بنشره عبر صفحتها على فيسبوك ،جميع المصريين لزيارة محافظة دمياط وشراء أثاثهم من دمياط حيث غرف النوم والسفرة والانتريهات والصالونات بمختلف الاذواق.



مشيرا الى ان دمياط ليس بها اثاث فقط فهناك الحلويات واشهرها المشبك الدمياطى وهناك راس البر وجاذبيتها وفنادقها ومناطقها السياحية الخلابة والجذابة.



كانت قد دعت صفحات الفيس بوك جميع المواطنين من مختلف محافظات مصر الى المجيء الى محافظة دمياط والاستفادة بعروض الجمعة البيضاء والتى تصل التخفيضات بها على جميع المعروضات إلى 40%.



وتبدأ فى النصف الثانى من ديسمبر وحتى الجمعة الأولى من يناير 2020 وستكون الجمعة البيضاء أيام، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع تستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى ومنجات الالبان والحلويات وكذلك الفنادق براس البر، من خلال العديد من الخصومات والعروض ،الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة.