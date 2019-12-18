الغزل والنسيج: تطوير 32 شركة قريبا.. وسداد 15% من مقدمات الماكينات المستورة

قال المهندس عبد الفتاح إبراهيم،رئيس الاتحاد العربى والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج،إن صناعة الغزل والنسيج تشكل 30% من صناعة فى مصر.
وأضاف المهندس عبد الفتاح إبراهيم،خلال لقائه ببرنامج"صباح الخير يا مصر "المذاع على فضائية "قناة مصر الأولى "أن الحكومة الحديثة برئاسة "عبد الفتاح السيسى " تعمل على تصحيح ما أفسده الحكومات القديمة لإصلاح قطاع الغزل والنسيج .
وأشار رئيس الاتحاد العربى والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج،إلى أن صناعة الغزل والنسيج قاطرة الصناعات فى مصر،لافتا إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعرضت لمؤامرة لإخراج مصر منها .
وأوضح رئيس الاتحاد العربى والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج،أن خطة مصر الفترة القادمة تهدف إلى تطوير 32 شركة غزل ونسيج ،مؤكدا أنه تم سداد 15% من مقدمات ماكينات الغزل والنسيج المستورة من الخارج .
ونوهت :إلى أن 2020 ستنهض وتعود بصناعة الغزل والنسيج فى مصر مرة أخرى،مضيفا أن الآن يحدث توأمة بين وزارة القطاع العام والشركة القابضة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج .
وأضاف المهندس عبد الفتاح إبراهيم،خلال لقائه ببرنامج"صباح الخير يا مصر "المذاع على فضائية "قناة مصر الأولى "أن الحكومة الحديثة برئاسة "عبد الفتاح السيسى " تعمل على تصحيح ما أفسده الحكومات القديمة لإصلاح قطاع الغزل والنسيج .
وأشار رئيس الاتحاد العربى والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج،إلى أن صناعة الغزل والنسيج قاطرة الصناعات فى مصر،لافتا إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعرضت لمؤامرة لإخراج مصر منها .
وأوضح رئيس الاتحاد العربى والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج،أن خطة مصر الفترة القادمة تهدف إلى تطوير 32 شركة غزل ونسيج ،مؤكدا أنه تم سداد 15% من مقدمات ماكينات الغزل والنسيج المستورة من الخارج .
ونوهت :إلى أن 2020 ستنهض وتعود بصناعة الغزل والنسيج فى مصر مرة أخرى،مضيفا أن الآن يحدث توأمة بين وزارة القطاع العام والشركة القابضة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج .