انطلاق فعاليات مهرجان فتاة المستقبل بالسويس



انطلقت فعاليات مهرجان فتاة المستقبل الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية " بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإتحاد الرياضي المدرسي وذلك علي ملاعب مركز شباب فيصل بمحافظة السويس.



يشارك في المهرجان 300 فتاة من تلميذات مدارس محافظة السويس في مسابقات الالعاب الترويحية علما بأنه قد تم تنفيذ المهرجان الاول بمحافظة المنوفية .



الجدير بالذكر أن هذا المهرجان يأتي في اطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة و وزارة التربية والتعليم و الإتحاد الرياضي المدرسي ، وذلك لإستهداف اكبر عدد ممكن من الفتيات ، ورفع مستوي اللياقة البدنية عن طريق الأنشطة الرياضية ، والمساهمة في تمكين المرأة ، وزيادة مشاركتها الفعالة وادماجها في المجتمع .