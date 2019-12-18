نائب وزير التعليم للمصريين: زوروا دمياط واشتروا «أثاث» وسمك وفطير

انضم الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم وأحد أبناء دمياط، إلى كتيبة الداعمين لفاعليات "الجمعة البيضاء" بدمياط (Damietta white friday) أثاثك دمياطي.



وبدأ "عمر" حديثه عن محافظة دمياط مؤكدا أنها ليست بلد الاثاث فقط وإنما السمك والحلويات ودعا المصريين لزيارة دمياط والذهاب الى عزبة البر وتناول وجبة السمك المميزة بالعزبة وزيارة رأس البر، حيث الاستمتاع بالأماكن السياحية بها كالجربي واللسان والفنادق وتناول الفطير المميز.



كما طالب جميع المصريين بدعم صناعة الأثاث موجهًا حديثه للشباب قائلا "دمياطي وأفتخر وسعيد بروعة وإتقان وجودة الأثاث الدمياطي المشهور باتقانه وجودته على مر السنين".



وكانت قد دعت الغرفه التجارية بدمياط المواطنين من مختلف محافظات مصر الى المجيء الى محافظة دمياط والاستفادة بعروض الجمعة البيضاء، والتي تصل التخفيضات بها على جميع المعروضات الى40%.



وتبدأ فى النصف الثانى من ديسمبر وحتى الجمعة الأولى من يناير 2020 وستكون الجمعه البيضاء أيام، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، والذي يستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى لمنتجات الالبان والحلويات وكذلك الفنادق براس البر، من خلال العديد من الخصومات والعروض ،الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجاري عامة.