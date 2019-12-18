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فن

داليا مصطفى: وافقت على حواديت الشانزلزيه لهذه الأسباب.. صور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:31 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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شيرى نبيل
قالت الفنانة داليا مصطفى إن المؤلف أيمن سليم عرض عليها سيناريو مسلسل " حودايت الشانزلزيه" وذلك بحكم طبيعة الصداقة التي تجمع بينهما.

أضافت من خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد: انبهرت عندما قرأت المشاهد الأولي وتمنيت أن أشارك في العمل، ثم عرض على شخصية " قسمت" ووافقت على الفور لأن العمل قوي على الرغم أنها أولى تجاربه في التأليف وتم عرضه على شركة الإنتاج ورحبوا بالفكرة.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، كتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما.

وهو من بطولة داليا مصطفي وكل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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