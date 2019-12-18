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رياضة

مدرب ناشئي سلة الأهلي: نستحق التتويج ببطولة منطقة القاهرة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر إسلام علي مدرب فريق الناشئين لكرة السلة 16 سنة (أ) بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب فريق الشمس.

وقال أن الفريق قدم مباريات قوية خاصة في الأدوار الأخيرة من البطولة، مؤكدا أن اللاعبين استحقوا التتويج بلقب بطولة المنطقة.

وأشار إسلام علي إلى أن المنافسة في الموسم الجاري كانت قوية نظرا لقوة المنافسين وامتلاكهم عناصر قوية في كافة المراكز، وهو ما منح لقب البطولة أهمية كبيرة.

وشدد مدرب الفريق على أن الأهلي يملك مواهب مميزة للغاية في فريق 16 سنة، وهو ما يؤهل هذه العناصر لتكون مستقبل اللعبة بالنادي خلال السنوات القادمة.

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