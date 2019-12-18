سلة 14 سنة بالأهلي يواجه مصر للتأمين في نهائي بطولة منطقة القاهرة

يخوض فريق ناشئين 14 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء أمام فريق مصر للتأمين فى نهائي بطولة منطقة القاهرة.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى الأهلي للفوز بها والتتويج باللقب.



وحرص محمد أشرف مدرب الفريق على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب خلال المران الأخير.



كما يعقد محاضرة أخيرة قبل المباراة لمراجعة خطة اللعب وتحفيز الفريق لتقديم عرض قوي والفوز بالمباراة والتتويج بلقب البطولة .



