بالأرقام| الإسماعيلى يفشل خلال 9 سنوات فى الانتصار على الأهلى

تنطلق الجولة التاسعة من مسابقة الدورى المصري غدًا الخميس، بمواجهة قوية وممتعة تجمع بين فريق الأهلى والإسماعيلى على ستاد المكس بالأسكندرية فى تمام السابعة والنصف مسًاء .



ويدخل الأهلى المباراة وهو متصدر ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 18 نقطة، من 6 مباريات، بينما يحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس برصيد 13 نقطة، من 8 مباريات .



ودائمًا تشهد مباريات الأهلى والإسماعيلى متعة خاصة ولا تخلو من الأهداف والتشويق، ولكن في السنوات الأخيرة فقد الدراويش أدائهم الممتع وأصبحوا يعانوا من مشاكل عديدة فغابت الكرة البرازيلية الجميلة التى كانوا يتمتعون بها .



ويرصد موقع "صدى البلد" في التقرير التالى، تاريخ مواجهات الفريقين معًا، وأخر فوز حققه فريق الإسماعيلى على الأهلى، على النحو التالى:



مواجهات الفريقين: 115 مباراة جمعت بينهم



فوز الأهلى: 59 لقاء



فوز الإسماعيلى: 22 مباراة



ولم يخسر الأهلي أمام الإسماعيلي منذ 9 سنوات، وتحديدًا منذ اللقاء الذي جمع الفريقين في 21 نوفمبر 2010 بالجولة الـ11 للدوري الممتاز موسم 2010 – 2011، والذي انتهى بفوز الدراويش بنتيجة 3-1 .



وتقابل الفريقان 9 مرات منذ آخر هزيمة للأهلي أمام الإسماعيلي في 2010، حقق المارد الأحمر الفوز في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وجائت نتائج المباريات كالتالى:



2011 .. الأهلي 2 - 1 الاسماعيلي

ديسمبر 2011 .. الأهلي 1 - 0 الاسماعيلي

اكتوبر 2014 .. الأهلي 0 - 0 الاسماعيلي

أبريل 2015 .. الأهلي 1 - 1 الاسماعيلي

يناير 2016 .. الأهلي 1 - 0 الاسماعيلي

يونيو 2016.. الأهلي 2 - 1 الاسماعيلي

سبتمبر 2016 .. الأهلي 1 - 0 الاسماعيلي

فبراير 2017 .. الأهلي 0 - 0 الاسماعيلي

نوفمبر 2017 .. الأهلى 2-0 الإسماعيلى

