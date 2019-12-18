نيكولا معوض عن الإيدز: المصابون يحتاجون إلى الدعم .. صور

قال الفنان نيكولا معوض سفير الحملة العالمية لمكافحة الإيدز لعام 2019 من خلال كلمته فى المؤتمر، إنه من الأفضل معرفة أعراض هذا المرض وطرق الوقاية منه لأنه يوجد عدد كبير من المصابين به، وهناك من يخافون من التعامل مع هؤلاء المرضى فلابد من التوعية الجيدة.





وأضاف نيكولا معوض، أنه من المهم معرفة الإجراءات الصحية التي يجب اتخاذها لتوعية المواطنين في مصر بهذا المرض، لتقليل نسبة المصابين ويجب أن يكون هناك دعما نفسيا لهم لأنه من أصعب الأمراض الموجودة حيث يظهر المرض من سلوكيات يدينها المجتمع مثل المخدرات والجنس، إضافة إلى أن 90٪؜ من المصابين يخافون من إعلان إصابتهم بالإيدز.





وأكد نيكولا معوض أن الجميع مسؤول عنهم لأنهم يحتاجون للدعم لجعلهم قادرين على التخلص منه ولابد من وجودنا بجانبهم دائما ونسمع لهم.



