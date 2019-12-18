درة تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلاد نسرين إمام.. صورة

نشرت الفنانة نسرين أمين مجموعة من الصور خلال الاحتفال عيد ميلادها عبر خاصية الاستور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة درة في الصورة، بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا أسود قصير اوف شولدر ، وتركت شعرها منسدل على الأكتاف، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج ناعمة.
يذكر أن الفنانة نسرين إمام درست في الأكاديمية البحرية في القاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل.
وبدأت نسرين إمام حياتها الفنية من خلال مسلسل " حنان وحنين " والذى شاركت فى بطولته الفنان عمر الشريف، ثم تزوجت من المنتج تامر مرسى بعد أن شاركت فى عدد من الأعمال قبل ان تتفرغ لحياتها الأسرية لفترة وتبتعد عن الفن.