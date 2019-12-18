أخبار إسرائيل: تركيا تخطط لاغتيال مسؤول إسرائيلي.. فشل ضرب المنظومة الصاروخية فى غزة.. نصف الإسرائيليين يتهربون من الخدمة العسكرية.. ساعر مرشح لرئاسة الليكود.. وانتخابات الكنيست اليوم

الجلسة العامة للانتخابات الكنيست ستعقد اليوم لأول مرة

إسرائيل تفتتح أول سكة حديد مباشرة بين تل أبيب والقدس

حماس في تركيا خططت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل

رئيس أركان إسرائيل يختبر جهوزية الجيش الهجومية بشكل مفاجئ

حماس تحبط محاولة إسرائيلية لضرب المنظومة الصاروخية فى غزة



ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن تركيا تسمح لكبار نشطاء حماس بالعمل على أراضيها والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.



ووفقًا للصحيفة فإن حماس خططت لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية والقدس وإمكانية اغتيال رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى زعيم حماس إسماعيل هنية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عبر عن دعمه لحماس.



وقال أردوغان: "سنواصل دعم إخواننا في فلسطين".



وقالت الصحيفة البريطانية، إنه في فبراير خططت حماس لاغتيال رئيس بلدية القدس السابق نير بركات أو مفوض الشرطة، وفي حالة أخرى، عرض أحد نشطاء حماس دفع 20 ألف دولار لعائلة كل منفذ عملية، وتظهر التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية أن نشطاء حماس البارزين يستخدمون اسطنبول لتنظيم عمليات في القدس والضفة الغربية.



ورفض مصدر دبلوماسي في تركيا نتائج التحقيق، مؤكدا أن بلاده لم تسمح لحماس بالتخطيط لشن هجمات على إسرائيل على أراضيها، كما رفضت حماس هذه المزاعم، واصفةً إياها بالاتهامات الإسرائيلية التي تهدف إلى تخريب علاقة حماس بتركيا.



وتناولت كافة وسائل الإعلام العبرية، الفيديو الذي نشرته الذراع العسكري لحركة حماس حول الكشف عن إحباط مجهود استخباراتي إسرائيلي، لضرب منظومة الحركة الصاروخية.



وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن الذراع العسكري لحماس، كشفت بالفيديو، عن احباط محاولة إسرائيلية، لتجنيد عميل من أجل تخريب مجهود الحركة الصاروخي.



وقالت القناة العبرية، إن القسام أكدت بالفيديو، انها قامت بالكشف عن محاولة التجنيد، وقامت باستغلال العميل، للعمل بشكل مزدوج، ونجحت بتضليل المخابرات الإسرائيلية.



وأضافت القناة، أن القسام أكدت أن محاولة التجنيد كانت ما بين السنوات، 2016- 2018، ووثقت بالفيديو الذي أطلقت عليه أسم سراب، آلية الاتصال بين العميل ومشغليه الإسرائيليين.



وأشارت القناة العبرية، الى أن الفيديو يوضح كيف نجح الطاقم الأمني للقسام، باستغلال العميل لفترة طويلة، وتضليل ضباط المخابرات الإسرائيلية الذي يشغله.



ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، استطلاعا جديدا أظهر أن أكثر من 50% من الإسرائيليين لا يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية بالجيش الإسرائيلي.



ووفقًا للإذاعة، فإن التوقعات تشير إلى أن نسبة عدد الإسرائيليين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي ستزيد بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة، في ظل تزايد أعداد العرب والحريديم.



وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سلسلة اختبارات للاطلاع على جهوزية الجيش في مجال السايبر وشن الهجمات الإلكترونية.



وأعلن المتحدث باسم الجيش، وفق القناة 7 العبرية، أن رئيس الأركان بدأ بفحص مفاجئ لأداء الجيش في مجال الهجوم السيبراني وتعطيل أنظمة المعلومات.



وأوضح أنه خلال التمرين تم تعطيل مئات مواقع أنظمة التحكم في وحدات الجيش الإسرائيلي.



وأشار إلى أن التمرين هو الثالث من نوعه لاختبار استعداد الجيش.



أفادت صحيفة "معاريف العبرية" أن اللجنة العامة للانتخابات الإسرائيلية ستنعقد مساء اليوم.



وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الجلسة العامة للجنة الانتخابات المركزية للكنيست الثالثة والعشرين ستعقد لأول مرة اليوم.



وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، صادقت الخميس الماضي، بشكل نهائي على حل نفسها، بتأييد 94 عضوا دون أي صوت معارض.



كما صادقت الهيئة على "قانون الانتخابات للكنيست" الـ23 بأغلبية 96 صوتًا ومعارضة 7 أعضاء فقط، لتجري الانتخابات في 2 مارس المقبل.



وافتتح وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش محطة السكة الحديدية المباشرة بين تل أبيب القدس.



وذكرت القناة 7 العبرية أنه لأول مرة تم تسيير رحلة مباشرة بين محطة السكة الحديد في القدس ومحطة السكة الحديد في تل أبيب.



وقدم عضو الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر رسميا أوراق ترشحه لقيادة الليكود في الانتخابات التمهيدية المقبلة للحزب.



وحسب القناة 7 العبرية قال ساعر في طلب ترشحه: "اختيار نتنياهو في ظل الظروف الحالية هو اختيار رئيس للمعارضة.. واختياري هو الخيار لحكم الليكود والقدرة على تشكيل حكومة قوية ومستقرة".