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محافظات

لسماحه بتواجد طالب غير مقيد.. محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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أيمن رياض
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحالة مدير مدرسة السلام الثانوية بنين للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك للإهمال والتقصير في أداء واجبه الوظيفي، والسماح لأحد الطلاب غير المقيدين بالمدرسة بالحضور والتواجد بأحد الفصول أثناء اليوم الدراسي ، مما يهدد امن وسلامة الطلاب المقيدين بها.

وكان المحافظ قد أجرى زيارة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الاول ، وجه خلالها مديرية التربية والتعليم بمراجعة كافة أعمال الصيانة واستيفاء كافة احتياجات المدارس وإجراء الترميمات المطلوبة لكافة مدارس المحافظة واستكمال اعمال صيانة المرافق والإضاءة في جميع الفصول ومراجعة اجراءات الحماية المدنية والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.

كما وجه المحافظ الوحدة المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات حفاظًا علي المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على جميع المواقع.
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