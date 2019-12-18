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محافظات

تشكيل لجنة لحصر المساحات والمخالفات بقرى شباب الخريجين في بورسعيد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:24 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء اجتماعا، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة بورفؤاد ورئيس حى الجنوب، وإدارات التخطيط العمراني والمساحة والأملاك بالمحافظة.

ووجه اللواء عادل الغضبان بسرعة تشكيل لجنة لحصر مساحات القرى والمباني المتواجدة بها وموقف تقنين أوضاع الأراضي والمخالفات والزمام بقرى جنوب بورسعيد وبورفؤاد.

جاء ذلك برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعضوية رئيس حي الجنوب ورئيس مدينة بورفؤاد، وإدارات التخطيط العمراني والمساحة والأملاك والمستشار القضائي والمستشار الزراعي ومديرية الزراعة والمراقب الزراعى وحماية الأملاك.

وشدد المحافظ على وضع خطة زمنية للموقف التنفيذي الخاص بأعمال اللجنة، وعقد اجتماع دوري لمتابعة أخر تطورات الأعمال، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية بحماية الممتلكات والأراضي الخاصة بالدولة ، والحد من الاعتداء عليها ، وتقنين أوضاعها ، بما يحقق الصالح العام ولحفظ ممتلكات وأراضي المواطنين.
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