داليا مصطفى في ندوة صدى البلد: بغسل رجل جوزي بالميه والملح .. ومبقاش يغير عليا

مرقس عادل مخرج موهوب

ترتيب اسمي بتتر حواديت الشانزليزيه لا يشغلني

مسرح مصر والملك لير من التجارب الناجحة في الفترة الأخيرة



وقالت داليا مصطفى، خلال استضافتها في ندوة فنية بموقع "صدى البلد": "إن مرقس عادل مخرج موهوب وهذا ظهر من خلال أدائه في المسلسل".



وطالبت داليا مصطفى بضرورة منح الفرصة للجيل الجديد من الفنانين مثلما حدث مع أبناء جيلها في بداية مشوارهم والنجوم الكبار فتحوا لنا الطريق، فلا أستطيع أن أنسى تجربة مسلسل "العصيان" أمام النجم محمود ياسين.



كما عبرت الفنانة داليا مصطفى،عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن شخصية "قسمت" التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه".



أضافت داليا مصطفى : أن كواليس تصوير المسلسل أكثر من رائعة خاصة مع النجمة انجي المقدم ومي سليم ".



وتابعت داليا مصطفى:"لم أقلق من المنافسة خاصة أن لكل فنان دور وشكل ظهر به ، فكل فريق عمل يكمل الآخر" .



وقالت داليا مصطفى:إنني لم أتحدث في موضوع ترتيب الأسماء على التتر لأنني أترك الموضوع لجهة الانتاج والمخرج".



"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".



ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها رفضت المشاركة في عدة أعمال سينمائية عرضت عليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الأدوار لا تناسبها إضافة إلى أن القصة التي يناقشها العمل مكررة.



وقالت داليا مصطفي: إنها تركز حاليا في تقديم أعمال درامية مهمة خاصة أن المشاهد يتأثر بما أقدمه من أدوار، موضحة أنها سبق وقدمت أعمال سينمائية مهمة مثل " طباخ الرئيس " للراحل طلعت زكريا .



قالت الفنانة داليا مصطفى، إن الوقوف على خشبة المسرح يحتاج إلى مجهود كبير لأسباب عديدة أبرزها البروفات اليومية إضافة إلى العرض، كما أن هناك تجارب كثيرة ناجحة الفترة الاخيرة مثل "مسرح مصر" للنجم أشرف عبد الباقي و"الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.



وأضافت داليا مصطفى: أؤجل الوقوف على المسرح في هذه الفترة لأنني أركز في العمل الدرامي الذي أصبح لا يقتصر على شهر رمضان فقط.



قالت الفنانة داليا مصطفى، إن قيامها بغسل رجلي زوجها الفنان شريف سلامة، بالماء والملح إذا عاد للمنزل متعبا، أمر عادي قائلة "اي ست طبيعية على فكرة شايفة زوجها تعبان لازم تساعده مش شايفة فيها حاجة غلط".



وتابعت الفنانة داليا مصطفى: "عندما عاد زوجي من تصوير أحد أعماله الدرامية والذي استمر مدته 24 ساعة كان متعبا جدا وكنت في تلك الفترة معي "ملح من الأردن عندما سافرت، وقمت بغسلها".



وأضافت: "أنا لست ضد هذه الأمور فاحترام الزوجة لزوجها أمر طبيعي فلابد من الوقوف بجانبه وتلبيه طلباته".



قالت الفنانة داليا مصطفي إن زوجها، شريف سلامة، لم يعد يغار عليها بسبب ابنها سليم الذي أصبح يتدخل في كل أمور حياتها حتى اختيار ملابسها.



وأضافت داليا مصطفى: "أشعر بحالة من السعادة بسبب خوفه علي وأسمع كلامه فهو لا يريد أن أرتدي مايوه وينزعج جدا عندما يعلم أني أرتديه".





قالت الفنانة داليا مصطفى إن ابنها "سليم" يتدخل في اختيار ملابسها؛ إضافة إلى أنه يعلق على نوعية الملابس التي أرتديها.



أضافت : حاولت أن أضحك معه وقمت بارتداء " قميص " بدون " بادي " من الداخل وقلت له سوف أخرج بهذا الشكل ، أعترض بشكل غير طبيعي وطلب مني ان ارتدي ملابسي كاملة بالإضافة إلى أنه هددني بأنه سيتحدث مع والده ليمنعني من الخروج .



تابعت : أنا في الطبيعي لا أرتدي " مايوه " ولكن أريد أن أداعبه وارتديه عندما نسافر وأقول له أنني سوف أنزل البحر فيرفض بشدة ، فهناك صفات تجمعه بوالده الفنان شريف سلامة من حيث أدائه وطريقة ملابسه وغيرته فاشعر أنني أتحدث مع والده عند الحديث معه .



استضاف موقع صدى البلد الفنانة داليا مصطفى لتكريمها عن دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يتواصل عرضه حاليا بنجاح لافت ، كما تحدثت داليا مصطفى في الندوة عن كواليس دورها وردود الأفعال عليه وتعاونها مع إياد نصار وأبطال المسلسل وكذلك تحدثت عن الفرق بين العرض خارج رمضان وأثنائه.وتطرق الحديث مع داليا مصطفى إلى غيابها السينمائي والمسرحي وتركيزها على الدراما، وكذلك علاقتها بابنها وزوجها الفنان شريف سلامة.وتحدثت داليا عن سر رشاقتها وإطلالاتها اللافتة، وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامها بتصدر التريند من عدمه خاصة إذا كان لسبب شخصي لا فني.قالت الفنانة داليا مصطفي إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن شخصية "قسمت" التي قدمتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" .وتابعت: حاليا الجمهور يناديني باسم "قسمت" في الشارع ولذلك أنا سعيدة لأن الشخصية أثرت في الشارع المصري ، وهو ما يؤكد أن المجهود الذي بذلته لم يضع .أثنت الفنانة داليا مصطفى على الجهد الذي بذله المخرج مرقس عادل في أولى تجاربة الإخراجية في مجال الدراما خلال مسلسل "حواديت الشانزلزيه".