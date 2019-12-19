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تكنولوجيا

تقنية قديمة بأساليب جديدة.. Apple تكشف مفاجأة بشأن الهاتف iPhone 12

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:24 ص
التصميم المتوقع للهاتف
التصميم المتوقع للهاتف آيفون 12
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أحمد محرم
كشفت شركة آبل Apple الأمريكية، عن مفاجأة تتعلق بهاتف iPhone 12 المقرر طرحه في الأسواق العام المقبل، وتتمثل في إعادة العمل بخاصية التعرف على المستخدم المالك للهاتف عن طريق بصمة الإصبع.

وبحسب مجلة "فوربس"، حصلت Apple على براءة اختراع لتقنية جديدة تستخدمها لتشغيل خاصية التعرف ببصمة الإصبع.

وأوضحت آبل في براءة الاختراع أن الطريقة الجديدة لتقنية التعرف بالبصمة تعمل عن طريق تركيب مستشعر للصور الضوئية تحت شاشة الهاتف، ويستشعر مستشعر الصور الضوئية بيانات الصور البيومترية المرتبطة بالمستخدم، مثل الصورة البيومترية لأنماط بصمة إصبع المستخدم.

وأضافت الشركة أن وحدة التحكم تقوم بوظيفة التوثيق عن طريق مطابقة بيانات الصورة البيومترية المكتسبة مع بيانات القوالب الحيوية المخزنة في الذاكرة.

وتابعت المجلة أن هواتف iPhone تتمتع بخاصية التعرف على وجه المستخدم، لكن دمج هذه الخاصية مع ميزة التعرف ببصمة الإصبع تعزز إمكانيات الأمان للمستخدمين، وبالذات في حالات مثل استخدام التطبيقات التي تتيح لحامل الهاتف إجراء معاملات على حساباته المصرفية.
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