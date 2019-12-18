ماذا يحدث في جسمك عند تناول الفراولة ؟

تعتبر الفراولة من أكثر الفواكهة التي يحبها الكبار والصغار، بالإضافة لأنه يمكن تناولها في أكثر من وضع مثل العصير أو المربى أو تناولها كما هي.
وستزداد أهمية تناول الفراولة بعد معرفة الفوائد الصحية التي كشف عنها موقع " health line " .
وقال الموقع، إن الفراولة مصدر ممتاز لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة ضروري لصحة المناعة والجلد، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من المنجانيز المهم للعديد من العمليات الحيوية في جسمك، بالإضافة لحمض الفوليك الذي يعتبر مهم لنمو الأنسجة وهو أساسي للنساء الحوامل وكبار السن .
وتحتوي الفراولة على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، ويشارك هذا المعدن في العديد من وظائف الجسم الأساسية ، مثل تنظيم ضغط الدم ، كما توفر الفراولة أيضًا الحديد والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور .
كما تعمل الفراولة على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقي من الاصابة بالسرطان لأنها تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى تقليل نسبة الكوليسترول في الدم مما يحافظ على صحة القلب.
وستزداد أهمية تناول الفراولة بعد معرفة الفوائد الصحية التي كشف عنها موقع " health line " .
وقال الموقع، إن الفراولة مصدر ممتاز لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة ضروري لصحة المناعة والجلد، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من المنجانيز المهم للعديد من العمليات الحيوية في جسمك، بالإضافة لحمض الفوليك الذي يعتبر مهم لنمو الأنسجة وهو أساسي للنساء الحوامل وكبار السن .
وتحتوي الفراولة على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، ويشارك هذا المعدن في العديد من وظائف الجسم الأساسية ، مثل تنظيم ضغط الدم ، كما توفر الفراولة أيضًا الحديد والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور .
كما تعمل الفراولة على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقي من الاصابة بالسرطان لأنها تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى تقليل نسبة الكوليسترول في الدم مما يحافظ على صحة القلب.