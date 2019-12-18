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محافظات

حياة كريمة..استقبال 67 ألفا و 878 سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في بني سويف

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:45 م
مبادرة دعم صحة المرأة
مبادرة دعم صحة المرأة
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محمد عبد الحليم
صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،أنه تم استقبال 67878 سيدة وفتاة "بعد مرور 10 أيام"على انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية.

والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف،حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة،ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"7 ديسمبر الجاري" في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة،والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة،ويشرف على تنفيذها 147 فريقا طبيا مكونا من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات،حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

ومن جهته أشار وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة إلى المتابعة اليومية من قبل المحافظ لسير العمل في فعاليات المبادرة،والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 67 ألفا و 878 سيدة وفتاة"منذ انطلاق المبادرة في السابع من الشهر الجاري وحتى أمس الثلاثاء"،وذلك بواقع:9808 بالواسطى،7718 بناصر،11781 في بني سويف، 8414 إهناسيا،11813 في ببا، 13136 بالفشن، 5208 سمسطا .
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