خطير جدًا .. هذا ما يفعله النيكوتين في الدماغ

تعتبر السجائر بكل انواعها من أكثر المصادر التي تدخل النيكوتين على الدماغ.





ما لا يعرفه البعض أن النيكوتين يوثر إلى حد كبير على مساحة الدماغ المسؤولة عن الانتباه والذاكرة والتعلم ومرونة الدماغ.





وأكد موقع " health line " ان التعرض للنيكوتين خلال خاصة فترة المراهقة يمكن أن يسبب الإدمان ويمكن أن يضر دماغ المراهقين النامية، حيث أكدت الأبحاث ان الدماغ تكون في مرحلة النمو والتطور في فترة المراهقة .





كما اكدت بعض الأبحاث أن تعرض الدماغ للنيكوتين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، والسمنة، والعيوب السلوكية العصبية والعقم، وحتى فشل في الجهاز التنفسي.



