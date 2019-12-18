ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خطير جدًا .. هذا ما يفعله النيكوتين في الدماغ

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:32 م
خطير جدا .. هذا ما
خطير جدا .. هذا ما يفعله النيكوتين في الدماغ
Advertisements
رضوى حسام
تعتبر السجائر بكل انواعها من أكثر المصادر التي تدخل النيكوتين على الدماغ.

ما لا يعرفه البعض أن النيكوتين يوثر إلى حد كبير على مساحة الدماغ المسؤولة عن الانتباه والذاكرة والتعلم ومرونة الدماغ.

وأكد موقع " health line " ان التعرض للنيكوتين خلال خاصة فترة المراهقة يمكن أن يسبب الإدمان ويمكن أن يضر دماغ المراهقين النامية، حيث أكدت الأبحاث ان الدماغ تكون في مرحلة النمو والتطور في فترة المراهقة .

كما اكدت بعض الأبحاث أن تعرض الدماغ للنيكوتين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، والسمنة، والعيوب السلوكية العصبية والعقم، وحتى فشل في الجهاز التنفسي.

بالإضافة ان تعرض الدماغ للنيكوتين له تأثير سلبي كبير على القدرة المعرفية للفرد وتطورها، حيث يعمل النيكوتين على ضعف القدرة المعرفية للأفراد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار المشروبات الغازية.. تؤثر على دماغ الجنين

خدعوك وقالوا ٱمنة.. السجائر الإلكترونية سم قاتل..تدخينها يقود لأمراض القلب والتعرض لبخارها يؤدى للإصابة بالسرطان .. والموت نهاية متوقعة

التدخين خلال الحمل يعرض طفلك لمضاعفات خطيرة

احذر.. السوشيال ميديا تسبب كوارث صحية على الطلاب

فى اليوم العالمي للطلاب.. 5 أطعمة تساعدك على تحسين الذاكرة

في موسمه.. تعرف على ما يفعله البرتقال في صحة الدماغ

ترشيحاتنا

السلطان في مصيدة.. هل تورط أردوغان أكثر من اللازم في ليبيا؟

في ذكرى رحيلها.. قصة حياة زهرة العلا وسر تعلقها بـ ليلى مراد

مرفوض.. البرلمان الأوروبي يوجه صفعة لاتفاق السراج وأردوغان

الزمالك يكشف حقيقة هروب 4 لاعبين من ناشئيه لـ تايلاند والإمارات

بـ تهمة حيازة مخدرات | تأييد السجن المؤبد لـ قاضٍ سابق

عرض إيطالي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور

مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 .. صور