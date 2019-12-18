محافظ المنيا يكلف لجنة من الإسكان لفحص تظلمات إزالة المخالفات

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمعاينة إحدى قطع الأراضي للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء محطة رفع لتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد من المناطق بمركز أبوقرقاص، وذلك في إطار تقديم خدمة تليق بالمواطنين والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية.





جاء ذلك خلال اللقاء الأول لخدمة المواطنين للمحافظ، منذ توليه مهام عمله، بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة في هذه اللقاءات لحل وتلبية مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن خدمة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتي في مقدمة أداء العمل التنفيذي وهذا المبدأ هو الركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.





وجّه المحافظ خلال اللقاء بإنهاء إجراءات إنشاء إحدى المدارس بمدينة المنيا، كان الأهالي قد تبرعوا بقطعة أرض لإنشائها لخدمة التلاميذ من أبناء القرية والقرى المجاورة لها توفيراً للوقت والجهد نظرًا لطول المسافة أثناء الذهاب والإياب من المدرسة.





كما كلّف المحافظ الوحدة المحلية بإجراء بحث اجتماعي للحالات التي تقدّمت بطلبات لإدارة خدمة المواطنين لتخصيص مساكن من الأولى بالرعاية لبيان مدى أحقية المتقدمين وضمانًا لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجميع.





وبحث المحافظ عدداً من التظلمات المقدمة من المواطنين بمركز بني مزار بشأن التضرر من تنفيذ بعض قرارات الإزالة، موجهًا بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لإعادة فحص القرارات مرة أخرى بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني مزار.





كما وجه المحافظ الوحدة المحلية لمدينة المنيا ببحث الطلبات الخاصة بترخيص أكشاك، موجهًا بإعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة.





أكد المحافظ حرصه على عقد اللقاء الجماهيري مع المواطنين بشكل دوري، لإتاحة الفرصة أمام البسطاء من المواطنين للتعبير عن مشاكلهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر دون أي حواجز أو عوائق روتينية لتحقيق التواصل مع مطالب الشارع المنياوي أولًا بأول.



